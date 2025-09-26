본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

[클릭 e종목]"제이스코홀딩스, 내달 니켈 수출 임박…이차전지 소재기업으로 리레이팅"

장효원기자

입력2025.09.26 07:35

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[클릭 e종목]"제이스코홀딩스, 내달 니켈 수출 임박…이차전지 소재기업으로 리레이팅"
AD
원본보기 아이콘

독립리서치 밸류파인더는 26일 제이스코홀딩스 에 대해 다음달 니켈 수출이 임박해 이차전지 소재기업으로 리레이팅 될 전망이라고 분석했다. 제이스코홀딩스는 전날 밸류파인더가 주최한 9월 콥데이에 참여했다.


최근 도널드 트럼프 미국 대통령은 전략 광물 공급망에 대한 소유권 확대에 집중하고 있다. 백악관이 리튬아메리카스 지분 최대 10%를 요구했다는 소식에 해당 기업 주가는 당일 약 97% 급등했다.

이충헌 연구원은 "이차전지 관련주들의 흐름도 바로 소재 수급 및 가격과 높은 상관관계를 보인다"며 "리튬은 배터리 음극 및 전해질 소재로 쓰이고 니켈은 양극 소재에 주로 사용되는데 해당 소재들의 가격 변동은 곧 업황의 바로미터이므로 유의하게 살펴봐야 한다"고 언급했다.


또한 이 연구원은 "동사 신규사업인 필리핀 니켈 광산의 첫 물량 선적이 임박했다"며 "필리핀 디나가트 지역에 위치한 해당 광산의 니켈 품위는 고품질에 속하고 필리핀 정부와의 긴밀한 협력을 통해 사업에 가속도가 붙어왔다"고 설명했다.


이어 "중국의 Poly Energy, 홍콩의 PIRL과 MOU를 맺어 매출처도 확보한 상황"이라며 "동사 소재 니켈은 육료가 아닌 해상으로 운송된다는 점이 타 기업들과의 차별화"라고 분석했다.

마지막으로 그는 "동사는 독점판매권 계약에 따라 향후 발생하는 매출액 5%가 전액 영업이익으로 반영된다는 점이 긍정적이며, 실제 선적 및 매출액 발생 시에는 이차전지 소재기업으로 리레이팅이 가능할 것으로 전망한다"고 덧붙였다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'…3000만원 쓴 워크숍에 '보고서는 1쪽' [대학 대전환]⑦ [단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'…3000만원 쓴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전현무도 나도 감쪽같이 속았다…애사비, 전세계 뒤통수친 희대의 '거짓말'

이것 치료하려고…머리에 구멍 내고, 뇌 뉴런 끊기도

화려한 스펙에 뽑았더니 실무 '꽝'…쓸만한 신입 없다

아버님 댁에 LG '이지 TV' 한 대 놓아드려야겠어요

韓 10~40대까지 사망원인 1위가 '자살'이라니…

"보상효과 쏠쏠 하죠" 35년 다니면 金30돈 '시세 2000만원'…건설사 전통 여전

"한국 길거리선 다들 하나씩 들고 있던데"…여행객들 '초록가방' 진풍경

새로운 이슈 보기