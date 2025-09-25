본문 바로가기
통장에 매달 2000만원 따박따박 꽂힌다…14살에 연봉 2억5000만원 주인공은?

서지영기자

입력2025.09.25 20:50

수정2025.09.25 20:54

숏뉴스
미성년 사업장 대표 월 소득 303만원
근로소득자 중위소득 272만보다 높아
14세가 강남서 임대업… 연 2.5억 벌기도
민병덕 의원 "상속·증여로 대표 등록 추정"

사업장 대표로 등록된 미성년자의 월평균 소득이 300만 원을 넘어섰다. 부동산 임대업으로 월 2000만 원 이상을 버는 사례도 있었다. 현행법상 불법은 아니지만, 편법적 부의 세습이라는 지적이 나온다.


'미성년자 사업장 대표' 359명, 월 평균 303만원 번다
사업장 대표로 등록된 미성년자의 월평균 소득이 300만원을 넘어선 것으로 파악됐다. 아시아경제DB

사업장 대표로 등록된 미성년자의 월평균 소득이 300만원을 넘어선 것으로 파악됐다. 아시아경제DB

25일 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 민병덕 의원실이 국민건강보험공단의 '직장가입자 부과액' 자료를 분석한 결과, 올 8월 말 기준 만 18세 이하 직장가입자 1만6673명 가운데 359명(2.1%)이 사업장 대표로 등록된 것으로 나타났다.

미성년자 사업장 대표의 월평균 소득은 303만2000원으로 이는 2023년 국세청이 집계한 근로소득자 중위 근로소득(272만 원)을 웃돌았다. 특히 월 1000만 원 이상을 벌어들인 미성년자 사업장 대표도 16명에 달했다.


'미성년자 대표'의 사업장 유형을 보면 부동산 임대업이 302명(84.1%)으로 가장 많았다. 이어 ▲숙박·음식점업 ▲도소매·소비자용품 수리업이 각각 11명(3.0%)으로 뒤를 이었다. 가장 많은 소득을 거둔 미성년자 대표는 서울 강남구에서 부동산 임대업을 하는 만 14세 청소년으로, 그의 월수입은 약 2074만원, 연간 수입은 2억5000만 원에 달했다.


민 의원은 이들 미성년자 대표 대부분이 상속이나 증여를 통해 사업장 대표가 된 것으로 추정했다. 불법은 아니지만, 이 과정에서 사업장에 가공경비를 계상하거나 소득을 여러 명에게 분산해 누진세율을 회피하는 편법이 동원됐을 가능성이 있다고 지적했다.

민 의원은 "14세짜리 미성년자가 사업장 대표로 정상적으로 경영을 할 수 있겠나"라며 "편법을 통한 부의 대물림이라고 볼 수밖에 없기 때문에 제도적인 보완이 필요하다"고 했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

