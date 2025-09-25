본문 바로가기
사회공헌단체 희망조약돌-안양청년회의소, 청년 성장·취약계층 지원 위한 협약 체결

최봉석기자

입력2025.09.25 17:05

지역사회 복지 증진·나눔 문화 확산 위해 손 맞잡아

[사진 출처: 사단법인 희망조약돌]

사회공헌단체 희망조약돌(이사장 이재원)과 안양청년회의소(회장 송일찬)가 지역사회 복지 증진과 청년 성장을 위해 협력한다. 양 기관은 지난 25일 안양에서 업무협약(MOU)을 체결하고 공동의 사회공헌 활동을 추진하기로 약속했다.


협약에 따라 양 기관은 ▲청년의 주도적 성장 지원 및 사회 참여 확대 ▲취약계층을 대상으로 한 맞춤형 복지 프로그램 운영 ▲자원 공유와 협력 네트워크 구축 등을 함께 실천할 예정이다. 이를 통해 지역사회에 더욱 실질적인 변화를 이끌겠다는 방침이다.

송일찬 안양청년회의소 회장은 "희망조약돌과의 협력을 통해 청년들이 지역사회의 든든한 주축으로 성장할 수 있도록 지원하겠다"며 "취약계층 이웃을 위한 의미 있는 활동도 함께 만들어가겠다"고 말했다.


희망조약돌 이재원 이사장은 "이번 협약은 지역사회 취약계층에 실질적인 도움을 줄 수 있는 뜻깊은 계기"라며 "앞으로도 다양한 기관과 협력해 나눔 문화를 확산하고 복지 사각지대 해소에 앞장서겠다"고 전했다.


한편, 사단법인 희망조약돌은 자립준비청년, 독거노인, 학대피해아동 등 취약계층을 대상으로 지원 캠페인을 전개하고 있으며, 시민 후원으로 운영되는 독립적인 NGO단체로서 사회적 가치 실현에 앞장서고 있다.




최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

