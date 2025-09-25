본문 바로가기
자영업자 10명 중 7명 "한달 100만원도 못 벌어"…8.7%는 "소득 0원"

윤슬기기자

입력2025.09.25 15:46

연소득 1200만원 미만…전체의 67%

폐업 점포의 중고 물품이 모이는 서울 중구 황학동 주방거리

개인사업자 10명 중 7명이 월평균 100만원도 벌지 못하는 것으로 나타났다. 소득이 0원으로 집계된 사업장도 100만곳을 넘었다.


25일 국회 기획재정위원회 소속 김영진 더불어민주당 의원이 국세청에서 받은 자료를 보면 2023년 귀속 종합소득세를 신고한 개인사업자 사업장은 모두 1217만8914곳으로 전년(1146만4368곳)보다 6.2% 증가했다.

이 가운데 소득이 0원이라고 신고한 사업장은 105만5024곳으로 전체의 8.7%를 차지했다. 이는 전년(94만4250곳)보다 11.7% 증가한 것이다. 총수입액에서 필요경비를 제외하고 남은 소득액이 0원이거나 마이너스인 경우다.


연소득이 발생했으나 1200만원 미만에 그쳤다고 답한 사업장은 816만5161곳으로 전체의 67%를 차지했다. 이는 전년(766만 4768개)보다 6.5% 늘어난 수치다.


연소득을 구간별로 보면 ▲1200만~6000만원은 250만2667곳(20.5%) ▲6000만~1억2000만원은 28만1617곳(2.3%) ▲1억2000만원 이상은 17만4445곳(1.4%)으로 집계됐다.

개인사업자 다수는 소매업·서비스업·음식업 등 생계형 업종에 종사하고 있었다. 낮은 소득 원인으로는 높은 임대로, 경쟁 심화, 가맹본부·배달 플랫폼 수수료 부담, 경기 부진 등이 꼽혔다.


김 의원은 "100만곳 넘는 개인사업장이 소득 0원을 기록한 것은 우리 경제 뿌리인 자영업 붕괴를 알리는 경고"라며 "정부는 자영업자 생존을 지킬 실질적인 대책을 마련하고 신속하게 지원에 나서야 한다"고 밝혔다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
