엑시노, 기프트카드 플랫폼 ‘팝팝(POPPOP)’ 공식 출시

33개 브랜드·1,700여 개 상품 제공하며 시장 공략 본격화

㈜엑시노가 혁신적인 이커머스 플랫폼 '팝팝(POPPOP)'을 공식 출시하며 기프트카드 시장에 새로운 바람을 불러일으킨다.

팝팝은 기존 기프트카드의 한계를 넘어, 한층 자유롭고 편리한 경험을 제공하는 서비스로 주목받고 있다.

특히 이번 출시는 KT알파 기프티쇼와의 전략적 제휴를 통해 서비스 안정성과 상품 경쟁력을 한층 강화했다. 양사의 협업으로 소비자는 33개 인기 브랜드의 1,700여 종 기프트카드를 팝팝에서 만나볼 수 있는 '기프트카드 마켓'을 경험할 수 있다.

팝팝은 업계 최초의 기프트카드 교환 서비스도 도입했다. 사용자는 구매하거나 선물 받은 기프트 카드를 다른 브랜드의 기프트카드로 교환하거나 재선물할 수 있으며, 여러 장의 소액권을 모아 고액권으로 전환하는 기능도 제공한다. 이를 통해 애매하게 쓰기 어려웠던 소액 기프트카드가 실질적 가치를 지닌 선물로 다시 태어나 높은 만족도를 이끌고 있다.

현재 팝팝은 Android 플레이스토어와 iOS 앱스토어에서 다운로드 가능하며, 출시를 기념해 다양한 런칭 이벤트도 진행 중이다. 신규 가입자에게 웰컴 기프트로 즉시 사용 가능한 무료 커피 쿠폰 1장을 제공하고, 추석 연휴에 맞춰 상품권 할인 쿠폰을 제공하는 등 새로운 유저들에게 풍성한 혜택을 제공하고 있다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>