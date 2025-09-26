2025 서울AI로봇쇼, FIRA와 함께 휴머노이드 로봇 스포츠대회 개최

서울시와 서울경제진흥원(SBA, 대표이사 김현우)은 오는 9월 30일부터 10월 2일까지 코엑스에서 열리는 서울AI로봇쇼 2025의 메인 프로그램 중 하나로 휴머노이드 로봇 스포츠대회를 개최한다고 밝혔다. 이번 대회는 국제로봇스포츠연맹 FIRA와 공동 주관하며, 세계적으로 권위를 인정받는 로봇 스포츠 이벤트다.

올해 대회에는 국내외 총 22개 팀, 81명이 참가한다. 참가팀은 대학 연구실, 로봇 스타트업, 청소년 창작 동아리 등 다양한 배경을 가진 팀으로, 직접 설계하고 제작한 휴머노이드 로봇을 출전시킨다. 로봇 크기는 60cm에서 최대 180cm, 무게는 20~50kg으로 다양하다. 참가자들은 달리기, 사격, 역도 동작 등을 구현하기 위해 AI 비전, 자율 제어, 관절 모터 기술을 총동원했다.

경기는 네 가지 종목으로 진행된다. 스프린트는 휴머노이드가 30m 트랙을 달리며 속도와 균형 능력을 겨루는 종목이다. 양궁은 비전 센서를 활용해 표적을 인식하고 활을 쏘며 정밀도를 평가한다. 역도는 일정 무게의 바벨을 들어 올려 모터 제어와 균형 유지 능력을 검증한다. 비석치기는 전통 놀이를 차용해 로봇의 순발력과 목표물 제어 능력을 시험한다.

올해는 AI 알고리즘을 결합한 로봇 e스포츠 축구 시범 경기 또한 마련돼, 로봇이 전략적 의사결정을 내리는 장면을 선보일 예정이다.

서울경제진흥원은 대회의 공신력을 높이기 위해 서울시장상, 서울경제진흥원장상, 대한로봇스포츠협회장상, FIRA 회장상을 수여한다. 국내외 권위 있는 기관이 함께 참여하는 이번 대회는 아시아를 넘어 세계적 로봇 스포츠 행사로 위상을 더욱 공고히 할 것으로 기대된다.

이번 대회는 단순한 퍼포먼스가 아니라 연구자와 청년 인재들이 실험실에서 갈고닦은 기술을 검증하는 무대다. 참가자의 대부분이 대학원생, 연구원, 청소년 개발자로 구성돼 있어 이번 경험은 글로벌 로봇 산업을 이끌 미래 인재 양성과 직결된다.

서울시는 지난 3년간 로봇 산업에 156억 원을 투입하는 등 기술 개발과 실증 환경을 적극 지원해왔다. 이번 대회는 이러한 정책적 투자 성과를 국제적으로 과시하는 자리이자, 향후 세계 로봇 산업에서 서울의 존재감을 강화하는 계기가 될 전망이다.





