동두천시 이담초등학교, I-C.A.R.E. 창의발명부스체험 행사 개최

학생들의 창의력과 문제 해결 능력 향상을 위해 마련된 '2025 이담초 I-C.A.R.E. 창의발명부스체험'이 24일 이담초등학교 운동장과 미소관에서 성황리에 열렸다.

박형덕 동두천시장이 24일 이담초등학교 운동장과 미소관에서 열린 '2025 이담초 I-C.A.R.E. 창의발명부스체험' 행사에 참석해 학생들과 대화를 하고 있다. 동두천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이담초등학교는 올해 창의발명교육 연구학교로 지정돼 다양한 발명교육 활동을 본격적으로 추진하고 있으며, 이번 행사에서는 총 32개의 창의발명 체험 부스를 운영했다. 드론, 3D프린팅, VR·AR 체험 등 첨단 기술 체험부터 페이스페인팅, 자전거 솜사탕 만들기, 인생네컷 촬영 등 학생들의 흥미를 돋우는 다채로운 프로그램이 마련됐고, 창의발명 관련 공연도 함께 진행돼 학생과 학부모 모두에게 뜻깊은 시간을 선사했다.

특히 오후 2시부터 4시까지 운동장을 개방해 관내 학생 누구나 참여할 수 있도록 했으며, 비가 오는 날씨에도 많은 학생과 학부모가 찾으며 활기찬 분위기 속에서 행사가 진행됐다.

박형덕 동두천시장은 "학생들이 미래 사회를 이끌 창의적 인재로 성장할 수 있도록 앞으로도 다양한 발명교육 사업을 통해 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>