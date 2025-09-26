서학개미 순매수 이달만 1조원 돌파… 지금 잡아야 할 이 종목은

올해 들어 개인투자자들 사이에서 가장 주목받는 전문가로 김호영 대표의 이름이 빠르게 회자되고 있다. 실전 매매에서 뛰어난 수익률과 압도적인 종목 적중률을 선보이며, 불확실한 시장 속에서도 연일 화제를 모으고 있는 것.

김대표는 회전률을 높여 짧은 기간 내 실전 수익을 실현하는 '단기 트레이딩'에 특화돼 있다. 특히 소액 투자자도 따라올 수 있는 전략을 기반으로 매일 확실한 성과를 보여주며 신뢰를 쌓아가고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

무엇보다도 투자자들의 이목을 집중시키는 이유는 김 대표가 매일 공개하는 **"내일의 신고가 후보 종목"**과 더불어 세밀한 시황 해석과 전망이다.

복잡한 장세에서도 "오늘은 무엇을 사고, 내일은 무엇을 지켜야 하는지"를 친절하고 구체적으로 안내해주기 때문에, 초보 투자자는 물론 숙련된 단기 트레이더에게도 폭넓은 호응을 얻고 있다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

최근 핫이슈 종목

라닉스 라닉스 317120 | 코스닥 증권정보 현재가 2,345 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,340 2025.09.26 개장전(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 순매도에 하락…2630선 마감[특징주]라닉스, 中보이헝화와 제품화 협력 소식에 상한가[특징주]양자보안 국책과제 주관 소식에 라닉스 상한가↑ 전 종목 시세 보기 close , KBI동양철관 KBI동양철관 008970 | 코스피 증권정보 현재가 2,675 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,670 2025.09.26 개장전(20분지연) 관련기사 투자금 부족, 반대매매 위기...연 4%대 최저금리로 당일 해결!연 4%대 업계 최저금리로 타 스탁론, 신용미수 갈아타기! DSR 무관 상품까지!올여름 ‘아이스크림 특수’ 현실화…이례적 폭염에 수요 급증 전 종목 시세 보기 close , 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 86,100 2025.09.26 개장전(20분지연) 관련기사 [굿모닝 증시]견조한 경제지표에 하락한 뉴욕증시…코스피 보합 출발 전망반도체 투톱 날자 삼성·SK그룹 시총 1000조 돌파연휴 앞두고 숨 고르는 코스피, 연이틀 3470선…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 close , 하이드로리튬 하이드로리튬 101670 | 코스닥 증권정보 현재가 2,665 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,535 2025.09.26 개장전(20분지연) 관련기사 코스피200에 엘앤에프·한미반도체 등 편입…6개 종목 교체리튬플러스, 조달청 대여 탄산리튬 전량 자체 생산으로 상환리튬플러스, 리튬이차전지용 수산화리튬 신기술 적용 제품 확인 취득 전 종목 시세 보기 close , 삼현 삼현 437730 | 코스닥 증권정보 현재가 22,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 22,100 2025.09.26 개장전(20분지연) 관련기사 중소형 증권사 회복세에 업종 전반 기대감 확산[특징주]삼현, 고하중 자율주행로봇 상용 개발 소식에 신고가분위기 좋은 비만치료제 테마...비중확대를 고려 중이었다면? 전 종목 시세 보기 close

