본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

홍준표 "李정권, 전두환 시절 국보위 연상…막무가내식 걱정스러워"

박지수인턴기자

입력2025.09.25 13:18

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"전두환 국보위 생각나"
검찰청 폐지·대법원장 사퇴 압박은 정치보복

홍준표 전 대구시장. TV홍카콜라

홍준표 전 대구시장. TV홍카콜라

AD
원본보기 아이콘

홍준표 전 대구시장이 이재명 대통령에 대한 날 선 비판을 이어가고 있다. 검찰청 폐지에 이어 대법원장 사퇴까지 압박하면서 막무가내로 밀어붙이면 언젠간 탈이 날 것이라는 지적이다.


25일 홍준표 전 시장은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "선거에 의해 탄생한 이재명 정권이 마치 80년대 초 전두환 정권의 국보위(국가보위비상대책위원회)를 연상시키는 것은 나만의 생각인가"라고 운을 띄웠다. 국보위는 당시 전두환 정권이 내각을 장악하기 위해 세운 임시 행정 기구로, 거물급 정치인들을 체포·은퇴시키고 언론을 장악하는 등의 역할을 수행했다.

홍 전 시장은 "문재인 정권의 국정농단 수사나 진배없이 이루어지는 특검 수사나, 최근 검사에 대한 보복으로 80년 전통의 검찰청을 폐지하고 판사에 대한 보복으로 대법원장 사퇴와 사법부 개혁을 밀어붙이는 것이 과연 국민을 위한 개혁인가"라며 "그런 게 정치보복이 아닌가. 잘못했으면 처벌하는 것에 대해선 아무런 이의가 없지만, 과유불급으로 막무가내식 몰아붙이는 것은 그 끝이 걱정스럽다"라고 비판했다.


이어 "윤석열·한동훈이 문재인 정권 초기 망나니 칼춤 춘 업보로 그들이 받는 지금의 처지를 다시 새겨볼 필요가 있다. 화무십일홍(花無十日紅, 열흘 동안 붉은 꽃은 없다)이라고 했다"라고 덧붙였다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] 인력 부족 외치더니 "절반은 백수 신세"…국민 안전이 무너진다 [단독] 인력 부족 외치더니 "절반은 백수 신세"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마스크팩 싹쓸이" 외국인들 '바글바글'…韓여행 필수코스 된 올리브영

"우리 애 초등학교서 무슬림 급식 미쳤냐" 1000건 항의폭주에 日 '발칵'

방송인 황현희 "추미애가 건드리면 스타되고 대통령도 되더라"

딜러 실수 항의에 떼로 가세…제주 카지노서 중국인 50여명 소란, 3명 체포

역대 대통령 사진 '트럼프-바이든-트럼프' 순인데…바이든 자리에 '오토펜'

"돌반지 주고 골드바로"…금값 최고치에 금교환 열풍

LG전자, 시니어 맞춤형 '이지 TV' 출시…고령층 공략 나선다

새로운 이슈 보기