홍준표 "李정권, 전두환 시절 국보위 연상…막무가내식 걱정스러워"

"전두환 국보위 생각나"

검찰청 폐지·대법원장 사퇴 압박은 정치보복

홍준표 전 대구시장.

홍준표 전 대구시장이 이재명 대통령에 대한 날 선 비판을 이어가고 있다. 검찰청 폐지에 이어 대법원장 사퇴까지 압박하면서 막무가내로 밀어붙이면 언젠간 탈이 날 것이라는 지적이다.

25일 홍준표 전 시장은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "선거에 의해 탄생한 이재명 정권이 마치 80년대 초 전두환 정권의 국보위(국가보위비상대책위원회)를 연상시키는 것은 나만의 생각인가"라고 운을 띄웠다. 국보위는 당시 전두환 정권이 내각을 장악하기 위해 세운 임시 행정 기구로, 거물급 정치인들을 체포·은퇴시키고 언론을 장악하는 등의 역할을 수행했다.

홍 전 시장은 "문재인 정권의 국정농단 수사나 진배없이 이루어지는 특검 수사나, 최근 검사에 대한 보복으로 80년 전통의 검찰청을 폐지하고 판사에 대한 보복으로 대법원장 사퇴와 사법부 개혁을 밀어붙이는 것이 과연 국민을 위한 개혁인가"라며 "그런 게 정치보복이 아닌가. 잘못했으면 처벌하는 것에 대해선 아무런 이의가 없지만, 과유불급으로 막무가내식 몰아붙이는 것은 그 끝이 걱정스럽다"라고 비판했다.

이어 "윤석열·한동훈이 문재인 정권 초기 망나니 칼춤 춘 업보로 그들이 받는 지금의 처지를 다시 새겨볼 필요가 있다. 화무십일홍(花無十日紅, 열흘 동안 붉은 꽃은 없다)이라고 했다"라고 덧붙였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



