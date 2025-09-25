본문 바로가기
갤럭시코퍼레이션, '2025 문샷 이벤트' 통해 AI 엔터테크 새 시대 선포

최봉석기자

입력2025.09.25 11:45

갤럭시코퍼레이션, '2025 문샷 이벤트' 통해 AI 엔터테크 새 시대 선포
AI 엔터테크 기업 갤럭시코퍼레이션이 지난 22일 부산 벡스코에서 '2025 갤럭시코퍼레이션 문샷 이벤트(2025 Galaxy Corp. Moonshot Event)'를 개최하고, AI 엔터테크의 미래 전략과 비전을 발표했다. 행사에는 갤럭시코퍼레이션 윤상보 부대표와 이종무 GMO(글로벌마케팅책임자)를 비롯해 스카이인텔리전스 이재철 대표, 슬래시비슬래시 정용채 대표, 파라엔터테인먼트 권대영 부대표 등이 참석했다.


갤럭시코퍼레이션은 기존 AI 엔터테크 개념을 확장해 도시 브랜드 가치를 혁신적으로 제고하기 위해 AI 엔터테크 콘텐츠를 선도적으로 활용할 계획임을 밝혔다. 이는 주요 도시 이벤트와 AI 엔터테크를 결합해 새로운 도시 문화 가치를 창출하고, 차별화된 엔터테인먼트 경험을 제공하는 데 중점을 두고 있다.

행사 오프닝 무대에 오른 갤럭시코퍼레이션 윤상보 부대표는 "K-팝 4.0 시대에는 AI 및 최신 기술과의 융합을 통해 새로운 시장을 개척하고, 글로벌 트렌드를 지속적으로 선도하는 것이 중요하다"며 "갤럭시코퍼레이션은 기술 발전과 함께 엔터테인먼트 산업을 이끌어가는 선도 기업"이라고 강조했다.

이종무 GMO는 행사 명칭인 '문샷 이벤트'가 갤럭시코퍼레이션 내부의 혁신 미래 과제를 추진하는 '문샷 협력체'에서 유래했음을 소개하며, "문샷 협력체는 집단지성을 바탕으로 다양한 AI 엔터테크 아이디어를 도출해 실제 실행으로 연계한 성공 사례들을 만들어왔다"고 설명했다. 또한 그는 지난 9월 LA에서 연령, 성별, 국적 등의 편견 없이 진행한 글로벌 버추얼 아티스트 오디션 솔루션을 활용해, 본캐가 아닌 부캐로 무대에 등장하는 연출을 시연하는 등 다양한 AI 엔터테크 사례를 현장 데모와 함께 공개했다.


아울러 이날 행사에서는 'AI and Technology Meet Entertainment'를 주제로, AI 콘텐츠 협력사 스카이인텔리전스와 함께 엔비디아 옴니버스를 활용한 생성형 AI 기반 콘텐츠 제작 사례를 선보였다. 또한 AI 굿즈 협력사 슬래시비슬래시와의 협업을 통해 K-팝 아티스트의 음성을 학습시켜 AI 엔터테크 IoT 상품을 기획하는 프로젝트를 공개하며, AI와 엔터테크가 결합된 구체적인 방향성을 제시했다.




최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr
