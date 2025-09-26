교원더오름, 폴란드 야구대표팀에 '액티풀샷' 등 건강기능식품 후원

교원그룹의 라이프스타일 브랜드 교원더오름이 폴란드 야구대표팀에 '액티풀샷'을 포함한 인기 건강기능식품을 후원했다.

이번 후원은 국내에서 롯데자이언츠 통역으로 활동한 뒤, 현재 폴란드에서 야구 발전을 위해 힘쓰고 있는 하승준 코치를 통해 성사됐다. 교원더오름은 야구 불모지에서 새로운 길을 개척 중인 한국인 지도자의 열정과 도전 정신에 공감해 운동선수 맞춤형 건강기능식품을 지원했다.

후원 제품은 국제 도핑 방지 인증 '인폼드 초이스'를 획득한 '액티풀샷'과 체내 흡수율을 높인 '효소홍삼원'이다. 액티풀샷은차의과학대학교와 공동 개발한 이중 제형 건강기능식품으로, 근력 개선 기능성을 인정받은 '강황추출물'과 눈 건강·혈행 개선을 고려한 원료, 비타민B군을 함께 담았다. 효소홍삼원은 6년근 홍삼과 효소 과학을 결합해 사포닌 흡수율을 높여 면역력 증진에 도움을 준다. 경기력 향상과 체력 보강이 필요한 선수에게 적합하다.

교원더오름 관계자는 "새로운 역사를 써 내려갈 폴란드 야구대표팀에 제품을 후원하게 되어 영광이다"라며, "후원을 지속 확대하면서 함께 다양한 시너지를 낼 수 있는 방향을 검토 중"이라고 말했다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>