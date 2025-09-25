본문 바로가기
모온, 오비큠 무선청소기 파워형 모델 '오비큠 프로' 출시

최봉석기자

입력2025.09.25 11:04

- 스테디셀러 오비큠의 새로운 라인업 ‘오비큠 프로’ 출시
- 새롭게 탑재된 맥스모드와 스마트 디스플레이로 완성된 완벽한 밸런스

[오비큠프로 마시멜로우]

[오비큠프로 마시멜로우]

디자인 생활가전 브랜드 '모온(MO-ON)'이 오비큠 무선청소기의 파워형 모델 오비큠 프로(Obicuum pro)를 출시했다.


새롭게 출시한 '오비큠 프로'의 본체 무게는 약 1.1kg으로 오비큠다운 가벼운 사용감을 유지하면서, 맥스모드의 탑재로 눈에 보이지 않는 미세먼지부터 큰 이물질까지 흡입되는 강력한 청소성능을 구현했다. 또한, 새롭게 적용된 스마트 디스플레이로 소모품 교체 주기, 부품 미결합 알림 등 필요한 정보를 실시간으로 확인할 수 있어 언제나 최적의 상태로 제품을 사용할 수 있다.

360도 회전하는 프리 무빙 휠은 자유롭고 부드러운 핸들링을 제공한다. 4개의 바퀴에 각 2개씩 장착된 메탈 실드 베어링은 먼지나 머리카락 등 이물질 유입을 효과적으로 방지해 언제나 최상의 주행을 경험할 수 있도록 설계됐다. 필터는 HEPA 13등급을 적용해 0.3μm 크기의 미세 입자를 최대 99.9%까지 차단한다. 이를 통해 알레르기 유발 물질과 초미세먼지를 효과적으로 제거해 보다 쾌적한 실내 환경을 제공한다.

모온, 오비큠 무선청소기 파워형 모델 ‘오비큠 프로’ 출시 원본보기 아이콘

모온은 오비큠 제품군에 파워형 모델인 오비큠 프로를 추가해, 사용자의 주거환경과 청소습관에 맞춘 다양한 선택지를 선보인다. 일상 속 가벼운 청소부터 강력한 청소까지 용도에 맞춰 제품을 선택할 수 있어 다양한 주거 환경에서 최적의 청소 솔루션을 제공한다.


모온은 '오비큠' 무선청소기를 시작으로 물걸레청소기 '오비큠워터', 디테일링 청소기 '오비큠 에어', 미니조명 '더벨', 무선충전기 '오비스크 스탠바이' 등 감각적인 디자인과 국내 제조 기반의 신뢰할 수 있는 품질·성능으로 소비자들로부터 꾸준한 호응을 얻고 있다.


오비큠 프로 가격은 349,000원이며, 컬러는 마시멜로우, 스노우화이트 2가지로 보다 자세한 사항은 모온 홈페이지나 고객센터를 통해 확인할 수 있다.

모온 관계자는 "좋은 제품을 만드는 것을 넘어 보다 큰 가치를 위해 노력한다"고 말했다.


한편 모온은 사회적 취약 계층에게 안정적 일자리 제공을 위해 국내 사회적 기업과 협력하여 제품을 생산하며, 환경을 생각해 오래 사용할 수 있도록 고장난 부품만 구매해 고객이 직접 교체할 수 있는 논사이클링을 실천하고 있다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr
