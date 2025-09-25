본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]에이아이코리아, 中1위·세계 2위 '두봇'과 협업…휴머노이드 진출 '강세'

이민우기자

입력2025.09.25 10:19

시계아이콘00분 31초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

에이아이코리아 주가가 강세다. 자율이동로봇(AMR) 시장에 본격적으로 진출하기 시작한 가운데 중국 협동 로봇 선두업체 '두봇'과도 협업을 하고 있는 점이 부각된 것으로 보인다.


25일 오전 10시9분 기준 에이아이코리아 주가는 전날 대비 4.78% 오른 9430원을 기록했다.

2003년 설립된 에이아이코리아는 이차전지부터 로봇, 디스플레이 등 다양한 첨단 산업 분야 공정 자동화 설비 전문 개발업체다. 현재 자율이동로봇(AMR) 시장에도 적극 진출 중이다. 포크리프트 타입 AMR은 이미 개발을 끝냈고, 맵 인식을 기반으로 한 딥러닝 소프트웨어도 개발했다.


로봇암 일체형 AMR도 자체 개발 중이다. 고승범 유화증권 연구원은 "에이아이코리아는 중국 시장 점유율 1위 로봇암 업체와 업무협약(MOU)을 체결했다"며 "올해 말까지 소규모 수주가 있을 수 있으며, 향후 휴머노이드 로봇까지 확장하겠다는 계획을 제시했다"고 설명했다.


에이아이코리아가 손잡은 중국 업체는 2015년 설립된 '두봇'이다. 선전에 본사를 두고 지난해 홍콩증권거래소에 상장했다. 출하량 기준 2023년 중국 전체 협동로봇 기업 중 1위, 세계 협동로봇 시장 2위를 기록했다. 6년 연속 중국 1위이며 세계 시장 점유율은 13%로 전해졌다.

[특징주]에이아이코리아, 中1위·세계 2위 '두봇'과 협업…휴머노이드 진출 '강세'
AD
원본보기 아이콘



이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다 현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마스크팩 싹쓸이" 외국인들 '바글바글'…韓여행 필수코스 된 올리브영

"우리 애 초등학교서 무슬림 급식 미쳤냐" 1000건 항의폭주에 日 '발칵'

방송인 황현희 "추미애가 건드리면 스타되고 대통령도 되더라"

딜러 실수 항의에 떼로 가세…제주 카지노서 중국인 50여명 소란, 3명 체포

역대 대통령 사진 '트럼프-바이든-트럼프' 순인데…바이든 자리에 '오토펜'

LG전자, 시니어 맞춤형 '이지 TV' 출시…고령층 공략 나선다

이름마저 '트럼프 원전'…韓 기업 수혜받을까

새로운 이슈 보기