본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

자비스앤빌런즈 "김범섭 창업자, 10개월 만에 대표 복귀"

최호경기자

입력2025.09.25 09:24

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"혁신 아이템 발굴로 제2의 성장 이끌 것"

자비스앤빌런즈는 창업자인 김범섭 최고성장책임자(CGO)를 대표이사로 선임하고 각자대표 체제로 전환했다고 25일 밝혔다.


이번 선임은 빠른 의사결정과 실행을 통해 '인공지능(AI) 주도 신사업'에 박차를 가하기 위한 포석이다. 기존 백주석 대표는 경영 지원 업무를 맡아 경영 효율화와 내실화 작업을 주도한다.

김범섭 자비스앤빌런즈 대표. 자비스앤빌런즈

김범섭 자비스앤빌런즈 대표. 자비스앤빌런즈

AD
원본보기 아이콘

창업자인 김범섭 대표는 최근 자비스앤빌런즈에서 핵심 사업으로 진행 중인 'AI 주도 미래성장동력' 확보를 진두지휘한다. 택스 사업에서 버티컬 AI로서의 역량을 강화하는 동시에, 미래 먹거리 발굴을 위해 인수·합병(M&A)을 포함한 신사업 다각화를 속도감 있게 추진하겠다는 계획이다.

김 대표는 지난해 11월 CGO를 맡아 가입자 50만명을 돌파한 '행운테크' 럭키즈, '프리미엄 재테크학교' 삼쩜삼캠퍼스 출시 등을 이끌어왔다.


김범섭 대표는 "자비스앤빌런즈가 새로운 사업 모델을 추가하고 다각화하는 데 빠른 의사결정과 실행 능력이 필요했다"며 "삼쩜삼 같은 혁신적인 아이템으로 제2의 성장을 돕겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다 현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호가 38억 아파트 팔아조합장 성과급이 웬말이냐"

딜러 실수 항의에 떼로 가세…제주 카지노서 중국인 50여명 소란, 3명 체포

역대 대통령 사진 '트럼프-바이든-트럼프' 순인데…바이든 자리에 '오토펜'

'푹' 꺼진 도로에 자동차도 추락…태국 방콕서 거대 싱크홀 발생

태영호 "김정은 아들 유학설 들은 바 없어…주애 오빠보다 남동생 가능성 커"

"한국여행 필수코스"…해운대 수놓은 올리브 '물결'

'경영난' 인텔 안간힘…애플에 투자 요청

새로운 이슈 보기