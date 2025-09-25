본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

농협은행, 국내 체류 외국인 위한 통장·적금·체크카드 출시

오규민기자

입력2025.09.25 08:50

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'NH글로벌위드'

NH농협은행이 국내 체류 외국인 고객을 위한 'NH글로벌위드 통장·적금·체크카드 패키지'를 25일 출시했다고 밝혔다.


'NH글로벌위드 통장·적금·체크카드 패키지' 중 입출식 통장은 우대조건 충족 시 최고 연 2.0% 금리제공(일잔액 100만원 한도), 전자금융 및 자동화기기 수수료면제, 해외송금 환율 및 수수료 50% 우대혜택이 적용된다.

적금의 가입기간은 6개월에서 24개월 이내로 매월 50만원까지 자유롭게 적립할 수 있고, 외환거래 등 이용실적에 따라 1.5%포인트의 우대금리를 적용해 최대 3.8%의 금리를 제공한다.

농협은행, 국내 체류 외국인 위한 통장·적금·체크카드 출시
AD
원본보기 아이콘

체크카드는 온라인쇼핑, 대형마트, 대중교통, 편의점 등 일상에서 5~10% 할인(캐시백), 해외이용 2% 할인 및 현금자동화입출금기(ATM) 수수료 면제혜택을 제공한다. 패키지 출시를 기념해 10월16일까지 농협금융 대표 플랫폼 NH올원뱅크에서 신상품 관련 퀴즈의 정답을 맞추면 총 2400명을 추첨해 5000NH포인트를 제공하는 이벤트도 진행한다.


10월 중 경기 안산 선부동지점과 화성 발안지점, 인천 연수금융센터를 외국인 특화점포로 지정해 'NH글로벌위드 데스크'를 시범운영한다. 본 데스크는 38개 언어를 지원하는 인공지능(AI) 실시간 통번역 솔루션을 적용, 외국인 고객이 창구에서 언어의 장벽을 낮춰 금융상담을 받을 수 있도록 지원할 계획이다.


조장균 농협은행 외환사업부장은 "외국인 계절근로자를 위한 E8패키지 출시 이후 고객 의견을 수렴해 국내 체류 외국인을 위한 금융상품패키지를 출시하게 되었다"며 "이후에도 신용대출, 플랫폼 내 글로벌뱅킹 서비스 등 외국인을 위한 상품 및 서비스를 지속 확대할 예정"이라고 말했다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다 현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호가 38억 아파트 팔아조합장 성과급이 웬말이냐"

딜러 실수 항의에 떼로 가세…제주 카지노서 중국인 50여명 소란, 3명 체포

역대 대통령 사진 '트럼프-바이든-트럼프' 순인데…바이든 자리에 '오토펜'

'푹' 꺼진 도로에 자동차도 추락…태국 방콕서 거대 싱크홀 발생

태영호 "김정은 아들 유학설 들은 바 없어…주애 오빠보다 남동생 가능성 커"

"한국여행 필수코스"…해운대 수놓은 올리브 '물결'

'경영난' 인텔 안간힘…애플에 투자 요청

새로운 이슈 보기