▲김영자씨 별세, 장덕수·장진호·장미숙·장혜정씨 모친상, 한상길(동국대 불교학술원 교수)씨 장모상, 한채희(연합뉴스TV 기자)·한서희씨 외조모상 = 24일 오후 17시 30분, 동국대학교일산장례식장 2호실, 발인 26일 오전 5시 30분.
[부고]한채희(연합뉴스TV 기자)씨 외조모상
2025년 09월 24일(수)
