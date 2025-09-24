[내일날씨]전국 가을비…수도권 오전부터 차차 '맑음'

목요일인 25일 전국에서 천둥·번개를 동반한 강한 비가 이어지겠다. 수도권은 오전부터 차차 맑아지겠으며 충청권과 전라권은 오후부터, 경상권과 제주는 밤에 대부분 비가 그치겠다.

25일까지 예상 강수량은 서울·인천·경기 북부 5~20㎜, 경기 남부, 강원 내륙·산지 10~40㎜, 충청권·전라권 20~60㎜(충남 남부 서해안 80㎜ 이상) 안팎이다. 대구·경북·울릉도·독도는 10~60㎜, 부산·울산·경남은 5~40㎜, 제주는 5~40㎜의 비가 내릴 것으로 예측됐다. 충남권과 전라권은 오전까지 비가 시간당 20㎜ 안팎으로 쏟아질 때가 있겠으니 안전사고에 각별히 유의해야겠다.

아침 최저기온은 18~24도, 낮 최고기온은 24~30도로 예보됐다. 당분간 기온은 평년(최저 11~19도, 최고 23~26도)과 비슷하거나 조금 높겠으나 25일 아침 기온은 평년보다 높겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전 권역이 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다. 오후부터 '보통' 수준의 국외 미세먼지가 북서쪽에서 유입돼 중서부 지역은 농도가 점차 높아질 것으로 예상된다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~1.5m, 서해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0~2.5m, 서해 0.5~2.5m, 남해 0.5~2.0m로 예상된다.





