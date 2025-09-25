유사나헬스사이언스, '2025 국가공헌대상' ESG 경영 부문 보건복지부 장관상 수상

- 글로벌 웰니스 업계에서 지속가능경영(ESG경영)의 모범 사례 제시

- 친환경 용기 사용, 친환경 배송 패키지 변경 등 지구를 위한 실천 지속

유사나헬스사이언스코리아 제공 AD 원본보기 아이콘

글로벌 세포과학 뉴트리션 전문기업 유사나헬스사이언스(이하 유사나)는 '2025 국가공헌 대상' ESG 경영 부문에서 보건복지부 장관상을 수상했다고 밝혔다.

올해로 12회를 맞이한 국가공헌대상은 세계 경제의 글로벌화와 과학기술 발전으로 심화된 무한경쟁 시대 속에서 우리나라의 지속가능 역량을 강화하고 국가 산업 경쟁력을 제고하기 위해 제정된 권위 있는 시상식으로 조선비즈가 주최하고 보건복지부, 기획재정부, 행정안전부, 외교부, 식품의약품안전처 등 주요 정부 부처가 후원하여, 공신력과 대표성을 두루 갖추고 있다.

국가공헌대상은 국가 경제의 중추적 역할을 담당하는 기업과 기관 가운데 끊임없는 혁신과 탁월한 경영 성과를 통해 산업 발전에 기여한 우수 기업, 그리고 사회공헌 활동을 통해 지속가능경영을 선도하며 국가 미래 역량 확보에 기여한 모범 기업 및 기관을 발굴, 포상하는 데 목적을 두고 있다.

유사나는 창립 이래 환경보호, 사회공헌, 윤리경영 등 지속가능경영을 실천하며 글로벌 웰니스 업계에서 ESG경영의 모범사례를 제시한 점을 높이 평가받아 이번 수상의 영예를 안았다. 특히 유사나는 ESG 활동을 제품(PRODUCTS), 사람(PEOPLE), 지구(EARTH) 세 가지 분야로 체계화해 실질적인 성과를 만들어내고 있다.

유사나는 더 건강한 지구를 위한 환경보호 노력을 지속적으로 확대되고 있다. 제품 용기에 사용되는 플라스틱 용기를 친환경 재생 플라스틱 소재로 사용했으며, 플라스틱 사용량을 줄이기 위해 더 작은 크기의 용기 사이즈로 전환해 2024년 한 해 동안 총 300만개 이상 분량의 플라스틱 사용을 절감하는 성과를 거뒀다.

배송 과정에서도 환경 영향을 최소화하기 위해 무표백 택배박스, 친환경 인증 종이 쇼핑백, 종이 테이프 및 종이 완충재를 사용해 100% 재활용이 가능한 친환경 배송 패키지 체계를 구축하여, 제품 생산부터 고객배송까지 전 과정에서 지속가능한 환경경영을 실현하고 있다.

이 외에도 미국 본사 전력 사용량의 58%를 태양열 전지판과 인증된 신재생 에너지로 대체하며 전년 대비 온실가스를 17% 감축했으며, 이러한 친환경 에너지 전환을 통해 유사나는 매년 지속적인 탄소 저감 효과를 창출하고 있다.

환경 뿐만 아니라 제품의 효과를 그 무엇보다 중요하게 생각하는 유사나는 기업 비전인 '세상에서 가장 건강한 가족'을 핵심 가치로 더 많은 사람들이 건강한 삶을 누리게 하기 위해 고품질의 뉴트리션 제품 개발에 집중하고 있다. 24년 한 해 동안 약 1,160만 달러(한화 약 157억 원)를 제품 연구개발(R&D)에 투자하며, 과학 기술에 기반한 혁신적인 제품 개발에 매진했다.

특히, '헬스팩'과 같은 유사나의 대표 제품은 미국 FDA 및 호주 TGA 등의 엄격한 인증을 받은 것은 물론, NSF 인터내셔널 스포츠 인증을 받으며, 도핑 걱정 없이 섭취 가능한 안전성과 효과를 입증받았다. 이와 함께 조선일보 선정 '대한민국 메디컬헬스케어 대상', 유로모니터 종합 식품 보충제 부문 1위(말레이시아) 등 2024년에만 총 12건의 국내외 수상 성과를 달성하며 제품과 브랜드의 신뢰도를 강화했다.

또한 유사나는 자사 사회공헌재단인 유사나 파운데이션을 중심으로 전 세계 사회취약계층을 위한 다양한 활동을 전개하고 있다. 대표적인 프로그램인 '가든 타워'는 전 세계에 걸친 영양 결핍 문제 해결과 장기적인 식량 안보를 실현하기 위한 사회공헌 활동으로, 소량의 물로 여러 작물을 재배할 수 있도록 지원해 지역사회의 식량 확보와 경제적 자립을 돕고 있다. 현재까지 누적 기부 개수 5만개 이상을 기록하며 전 세계 지역사회 발전과 식량 안보에 실질적으로 기여하고 있다.

이와 같이 종합적인 ESG경영 실천의 결과로 유사나는 2020년부터 매년 꾸준히 지속가능경영 보고서를 발간하고 있으며, 2024년에는 GPTW Korea 선정, '글로벌 ESG 인권경영 인증'에 선정되는 등 대내외적으로 ESG경영의 우수성을 인정받고 있다.

유사나 북아시아 총괄 홍긍화 지사장은 "이번 '국가공헌대상' 수상은 유사나가 추구해온 건강한 사회와 지속가능한 미래를 위한 노력이 국가적으로 인정받은 것에서 큰 의미가 있으며, '세상에서 가장 건강한 가족'이라는 유사나의 비전과 가치를 인정받게 되어 무척 기쁘다"며 "앞으로도 혁신적인 제품 개발과 사회적 책임을 다하는 지속가능경영을 통해 더 건강한 세상을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 전했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>