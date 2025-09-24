온누리상품권 가맹점, 이제 지도로 한눈에 본다

전국 13만여 곳에 달하는 온누리상품권 가맹점을 손쉽게 찾을 수 있는 새로운 서비스가 문을 열었다.

소상공인시장진흥공단(소진공)은 온누리상품권 홈페이지에 '지도기반 가맹점 찾기' 서비스를 전면 도입, 온누리상품권 사용 편의성을 크게 높이며 지역 경제 활성화를 위한 새로운 전환점을 마련했다고 25일 밝혔다.

그동안 소비자들은 지류 상품권 가맹점은 홈페이지 목록에서, 디지털 상품권 가맹점은 별도의 애플리케이션(앱)에서 각각 확인해야 하는 불편을 겪었다. 이로 인해 온누리상품권 사용률이 떨어진다는 지적도 있었다.

이번 개편의 핵심은 지류와 디지털 가맹점 정보를 통합해 하나의 지도에서 제공한다는 점이다.

특히 국내 최대 월간 활성 이용자를 보유한 네이버 지도 API를 활용해, 소비자들이 복잡한 절차 없이 직관적으로 가맹점 위치와 개수를 확인할 수 있도록 했다.

서비스는 검색 편의성도 대폭 강화했다. 이용자는 ▲지역(시·군·구) ▲구역(전통시장·상점가·기타) ▲가맹점명은 물론 ▲농산물 ▲축산물 ▲수산물 ▲의류·신발 ▲음식점업 등 9개 업종을 선택해(복수 업종 검색 가능) 원하는 정보를 맞춤형으로 찾을 수 있다.

이번 서비스는 온누리상품권 통합관리시스템 데이터를 기반으로 구축돼 공단이 관리하는 최신 정보가 업데이트된다.

소진공은 이번 개편으로 온누리상품권의 활용도가 높아지고, 전통시장과 골목상권 매출에도 긍정적인 효과가 이어질 것으로 기대하고 있다.

박성효 소진공 이사장은 "이번 '지도기반 가맹점 찾기' 서비스는 온누리상품권을 보다 쉽게 쓰고, 실제 소비로 이어지게 하는 중요한 전환점"이라며 "앞으로도 소비자의 접근성과 편의성을 높이는 개선을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.





