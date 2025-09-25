벌써 20년…세대교체 갈림길선 토종 사모펀드

'안정적 세대교체' VIG·프리미어·스카이레이크

MBK·스틱인베는 승계 복잡한데 외풍도

제도화 거버넌스·차세대 리더십 필요

국내 사모펀드(PEF) 산업이 출범 20년을 넘기며 '창업자 시대'에서 '제도화된 거버넌스 시대'로 넘어가고 있다. 누군가는 자연스럽게 바통을 넘겼고, 누군가는 명함만 바뀐 채 실권은 그대로다. 표면의 직함 변화가 아닌 의사결정 구조와 보상 체계, 출자자(LP) 관계 형성 등이 성패의 관건으로 꼽힌다.

업계에서는 VIG파트너스를 대표적 성공 사례로 꼽는다. VIG는 지난해를 기점으로 1960년대생 창업자 세대에서 1970~1980년대생 차세대 파트너 체제로 전환을 끝냈다. VIG의 전신인 보고펀드를 함께 세운 변양호 전 재정경제부 국장과 신재하 전 모건스탠리 대표, 박병무 대표는 고문이나 시니어 파트너 등 조력자 역할로 물러났다. 현재는 이철민·신창훈 대표와 정연박·한영기·한영환 부대표 5인 파트너 체제가 자리 잡았다.

2005년 설립된 프리미어파트너스도 세대교체를 무리 없이 진행하고 있다. 벤처캐피털(VC)에서 출발해 중대형 거래를 전문으로 하는 PEF 운용사로 변모하는 모습이다. 창립멤버인 정성인 상임고문은 올초 일선에서 물러나면서 자신이 가진 출자좌를 김성은 대표와 임용기 부사장 등에게 넘겼다. 유한책임회사(LLC) 구조상 구성원들이 회사 지분을 보유하고 경영에 참여한다. 신규 파트너들이 출자좌를 인수할 수 있도록 인센티브도 일찌감치 강화했다는 후문이다. 펀드 결성 과정에서도 젊은 파트너들이 빠르게 전면에 나서 딜을 주도했고, 해외 LP까지 확보하면서 '포스트-창업자 시대 리더십'에 대한 신뢰를 구축했다.

진대제 전 정보통신부 장관이 2006년 설립한 스카이레이크인베스트먼트도 '원맨' 리스크를 효율적으로 분산하고 있다. 스카이레이크인베스트먼트(진대제 회장 지분 100%)가 운용사 스카이레이크에쿼티파트너스(진 회장 50%, 기존 임원 50%)를 설립하면서 자연스러운 세대 교체가 진행됐다. 여전히 진 회장과 민현기 사장이 공동대표 체제를 유지하는 가운데, 이상일·김영민 부사장 등 1970년대생 핵심 운용역이 사장으로 승진하며 점차 전면에 등장하고 있다.

스틱인베스트먼트와 MBK파트너스는 세대교체 지연 혹은 실패 사례로 언급된다. 스틱인베는 지난해 말 1962년생인 곽대환 공동대표가 물러나고 강신우 리스크관리·전략부문 총괄 대표가 후임으로 선임됐다. 하지만 강 대표 역시 1960년생으로 오히려 더 윗연배다.

1957년생인 도용환 회장이 지분과 실권을 쥐고 있고, 창업 초기부터 함께한 1959년생 곽동걸 대표도 최고투자책임자(CIO)를 맡고 있다. 최근 합류한 사재훈 대외부문 대표도 1964년생이다. 여전히 창업자와 비슷한 연배의 측근 위주 경영진이 주요 의사결정을 내리는 구조로 신규 리더십이 등장하지 못하고 있다.

여기에 얼라인파트너스, 미리캐피털 등 행동주의 펀드가 지분을 확보하며 주주환원·지배구조 개선을 요구하고 있다. 내부 승계 불확실성과 외부 압박이 맞물리며 펀드레이징 경쟁에서 뒤처질 수 있다는 우려가 나온다.

MBK파트너스 역시 김병주 회장이 여전히 절대적 의사결정권을 행사하고 있다. 김 회장이 주도한 고려아연과 한국앤컴퍼니 등 국내 재벌 3세 기업의 경영권을 노리는 방식에 사내에서도 이견이 나오며 핵심 인원들이 이탈하기도 했다. 홈플러스와 관련된 논란까지 번지며 어수선한 분위기다. 아시아 최대 규모 토종 PEF라는 위상에도 불구하고, 후계 리더십이 뚜렷하지 않아 '원맨 리스크'가 반복적으로 거론된다.

국내 사모펀드 업계의 경우 보통 1950~1960년대생을 1세대, 1970~1980년대생을 2세대로 분류한다. 1세대는 이미 여러 차례 펀드를 청산하며 막대한 성과보수로 부를 쌓았다. 반면 2세대는 더 치열한 경쟁 환경과 덜 주도적인 위치에서 경험을 쌓아야 했다. 그 결과 역피라미드 형태 인력 구조 속에서 오히려 실력 있는 이들의 이탈도 우려되는 상황이다.

세대교체의 핵심은 직함 교체가 아니라 권한·보상·책임의 재설계다. 일부는 이를 제도화하며 시장 검증까지 끝낸 반면, 일부는 아직 창업자 중심의 관성을 끊어내지 못하고 있다. 이 시간이 길어질 수록 행동주의와 고금리 환경, 사모펀드 규제라는 파도가 더욱 거세진다. 한 IB업계 관계자는 "한국 사모펀드 업계의 다음 20년을 위해서는 승계와 세대교체 문제도 진지하게 논의해야 한다"며 "창업자 개인의 카리스마보다 제도화된 거버넌스와 차세대 리더십이 성패를 가를 시점"이라고 말했다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



