700㎜폭우에 쑥대밭된 대만…태풍 '라가사'로 14명 사망·124명 실종

필리핀서도 3명 사망

中남부·홍콩 상륙 임박에 '긴장'

항공편 700편 취소에 '도시 폐쇄'

초강력 태풍 제18호 '라가사'가 대만을 강타한 가운데 현지 동부에서 홍수가 발생해 최소 14명이 숨지고 124명의 실종자가 발생했다.라가사(Ragasa)는 필리핀에서 제출한 태풍의 이름으로, 빠름, 가속을 의미한다.

24일(현지시간) 연합뉴스는 AP통신과 중국 관영 신화통신, 대만통신사(CNA) 등을 인용해 대만의 화롄현에서 발생한 홍수로 14명이 사망했다고 밝혔다 사망자는 대부분 고령자로 파악됐다.

초강력 태풍 제18호 라가사가 대만을 강타한 가운데 현지 동부에서 홍수가 발생해 최소 14명이 숨지고 124명의 실종자가 발생했다.

앞서 전날 오후 3시쯤 산사태로 흘러내린 토사가 강물을 막으면서 생겨난 호수인 언색호가 순식간에 범람했다. 이어 마타이안강의 다리를 무너뜨리고 광푸향에 엄청난 양의 물을 쏟아내면서 피해가 커졌다. 이 마을 인구는 불과 8500명으로 약 60%는 태풍 피해에 대비해 자신이 사는 건물의 높은 층에 머물렀고, 나머지만 다른 지역으로 대피했다. 대만 당국은 "광푸향 내에 1000명이 사는 다마 마을 전체가 침수됐고 여전히 많은 이들이 고립돼 있다"며 "가장 중요한 과제는 사람들을 대피소로 안전하게 이동시키는 것이며 현재 물자가 안으로 들어가지 못하고 있다"고 설명했다. 대만 소방청의 발표를 보면, 호수 수량은 9100만t으로 추정되며, 이는 올림픽 규격 수영장 약 3만 6000개를 채울 수 있다. 홍수 당시 약 6000만t의 물이 방류된 것으로 보인다. 라가사는 태풍 경로 가장자리에 있던 대만을 할퀴고 지나가면서 대만 동부에 약 700㎜의 폭우를 퍼부었다. 필리핀도 라가사 영향으로 3명이 사망한 것으로 집계됐다.

태풍경보 '최고 수준' 격상으로 격상한 홍콩과 중국

태풍이 중국 남부 해안과 홍콩을 향해 이동하면서 이 지역들도 긴장하고 있다. 홍콩에서는 태풍 영향으로 700편 이상의 항공편이 취소됐으며 사실상 도시가 폐쇄됐다. 유치원과 초등학교, 중학교는 지난 22일부터 휴교에 들어갔다. 홍콩 천문대는 이날 오전 2시 40분을 기해 최고 수준 단계인 '태풍 경보 10호'를 발령했다. 라가사의 중심부 풍속은 한때 최대 220㎞/h에 도달했다. 시속 약 22㎞로 서쪽 또는 서북서 방향으로 이동할 것으로 예보됐다.

태풍이 중국 남부 해안과 홍콩을 향해 이동하면서 이 지역들도 긴장하고 있다. 홍콩에서는 태풍 영향으로 700편 이상의 항공편이 취소됐으며 사실상 도시가 폐쇄됐다.

홍콩에서는 전날 오후 3시 24분께 차이완 해안가 방파제에서 파도를 구경하던 일가족 3명이 파도에 휩쓸려 물에 빠졌다가 구조됐다. 어머니와 5세 아들은 위독한 상태이며 이들을 구하러 바다에 들어갔던 아버지도 치료받고 있다. 홍콩과 맞닿은 중국 선전시를 포함한 중국 남부 광둥성도 비상 대응 태세를 가동 중이다. 광둥성 전역에서 100만명 넘는 인원이 대피했으며 12개 도시의 학교와 공장이 문을 닫고 대중교통 운행이 중단됐다. 중국 온라인에서는 광둥성 일대 마트와 슈퍼마켓들이 사재기로 인해 텅 빈 모습들이 공유됐다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



