계약 3일차 ‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’, 선점 열기 최고조

- 집값 상승 분위기 속 막차 수요 가담하며, 정당 계약 3일차 열기 무르 익어

- 오늘까지 정당 계약… 1차 계약금 1,000만원 정액제, 중도금 무이자 혜택 제공

강원특별자치도 및 춘천 내외 지역의 수요자, 투자자들로부터 높은 기대와 관심을 한몸에 받는 HDC현대산업개발 '춘천 레이크시티 2차 아이파크'의 정당 계약 열기가 심상치 않다.

'춘천 레이크시티 2차 아이파크'는 지난 22일(월) 정당 계약을 시작한 이래 어느덧 3일차를 맞이하면서 계약서를 작성하려는 이들이 대거 방문, 계약률이 치솟고 있는 것이다. 지방 부동산 시장의 양극화, 미분양 분위기가 감돌고 있는 것과 달리 벌써부터 완판에 대한 기대감마저 커지고 있는 셈이다.

앞서 1순위 청약에서만 평균 27.35대 1, 최고 40.1대 1의 경쟁률을 기록하며, 2023년 11월 이후 유일하게 춘천 지역에서 유일하게 전 주택형이 1순위 마감을 거둔 것을 감안한다면, 완판은 기정 사실이라는 것이 부동산 전문가들의 전언이다.

실제 '춘천 레이크시티 2차 아이파크'는 계약 첫날부터 3일차를 맞이한 오늘까지 매일 뜨거운 계약 열기를 보이고 있다. 계약 이후 일부 청약 부적격 당첨 세대가 나올 경우 예비당첨자를 대상으로 계약이 진행될 예정인데, 일정조차 나오지 않는 이 상황을 벌써부터 묻는 문의까지도 이어지고 있는 상황이다.

일각에서는 지금이 내 집 마련에 나서야 할 최적의 적기로 평가받기 때문이라고 평가한다. 실제 전국의 민간분양 아파트 분양가가 큰 폭으로 오르고 있는 데다가, 집값의 선행 지표라 할 수 있는 서울 집값이 연일 고점을 기록하고 있는데 따른다.

앞으로 나올 신규 분양 단지의 분양가가 지금과 같은 수준으로 책정되기는 힘들어질 것이라는 위기감이 확산하면서, 막차를 타기 위한 이들이 이번 계약에 적극적으로 나서고 있다.

수요자, 투자자들에게 있어 지금의 상황은 곧 합리적인 가격으로 책정된 대형 건설사의 브랜드 아파트는 찾기 힘들어지는 시기이기도 하며, 이와 동시에 만족할 만한 가격과 수준을 고루 갖춘 단지는 지금 시장에 분양가 책정이 완료된 단지라는 사실로 귀결된다.

실제 효자동에서 방문한 계약자는 "자고 나면 오르는 것이 아파트 분양가라는 사실이 분명해진 상황에서 내 집 마련을 더 늦출 순 없었다"면서 "고민이 늦춰질수록 새 아파트의 입주 또한 늦어지고, 이와 동시에 각종 주거 비용도 늘어나는 만큼 합리적인 가격이라고 판단된 이 아파트에 계약을 하게 돼 더할 나위 없이 기쁘다"고 소회를 밝혔다.

계약 3일 차 일정에 접어든 HDC현대산업개발의 '춘천 레이크시티 2차 아이파크'는 오늘(24일)을 끝으로 정당 계약을 마무리한다. 많은 이들의 관심 속에 청약과 계약 열기를 무르익게 만든 만큼 우수한 상품성과 입지여건을 바탕으로 지역에서 내로라하는 '아이파크' 브랜드 타운을 일굴 것으로 전망된다.

■ '춘천 레이크시티 2차 아이파크'는

'춘천 레이크시티 2차 아이파크'는 강원특별자치도 춘천시 삼천동 일원에 지하 4층~지상 29층, 3개동 규모로 지어지는 아파트다. 전용면적 84㎡ 161가구, 144㎡ 57가구 등 총 218가구다.

이번 '춘천 레이크시티 2차 아이파크'는 앞서 공급된 1차 분양 단지 대비 공지천, 의암호와 인접해 조망권(일부)까지 누릴 수 있다.

가구당 1.87대의 넉넉한 주차공간을 확보한데 이어 휴식과 주거의 경계가 조화를 이루는 단지 배치와 다양한 식재로 꾸린 조경시설과 산책로 등이 마련된다. 피트니스, GX룸, 골프연습장, 독서실, 스터디라운지, 게스트하우스 등 품격 있는 커뮤니티 공간도 들어선다.

단지 주변에는 대형마트가 있어 편리한 쇼핑이 가능하고, 춘천시청, 강원대학교병원, 한림대학교 춘천성심병원 등 관공서와 의료시설들도 이용할 수 있다. 춘천도시첨단정보산업단지, 삼성SDS도시첨단산업단지 등으로 오고 가기에 편리하다.

경춘선 춘천역, 남춘천역을 이용할 경우 서울 청량리역까지 1시간대에 오고 갈 수 있으며 차량으로는 춘천IC, 남춘천IC 등의 이용이 수월하다. 향후 GTX-B노선 춘천 연장(예정), 동서고속화철도(예정), 제2경춘국도(예정) 등의 교통망 확충으로 편의성 향상도 예상된다.

1차 계약금 1,000만원 정액제, 중도금 전액(60%) 무이자 혜택이 제공된다. 실거주 의무가 없고 분양권 전매 제한 기간도 없어 계약금 10% 납부 후 분양권 전매도 할 수 있다.

자세한 정보는 홈페이지를 통해 확인하면 된다. 견본주택은 더잭슨나인스호텔 인근(춘천시 근화동 일원)에 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>