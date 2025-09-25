본문 바로가기
글로벌 투자은행, 한국 증시 저평가 평가…반도체 업황 기대 여전

입력2025.09.25 10:42

한국 증시가 연일 사상 최고치를 경신하는 가운데, 글로벌 투자은행들은 여전히 저평가 상태라며 비중 확대를 권고하고 있다. 정부의 시장 친화적 정책과 기업 배당 확대 가능성이 투자 심리를 뒷받침하고 있으며, 증시 전반의 상승 여력도 충분하다는 분석이다.


특히 반도체 시장은 메모리 부족 현상과 서버용 수요 확대가 맞물리면서 업황 기대감이 커지고 있다. 대형 기술주의 강세가 코스피 상승을 견인하고, 중장기 성장성을 반영한 투자 전략에서도 긍정적인 신호가 나타나고 있어, 반도체 업종을 중심으로 한 증시 랠리가 이어질 가능성이 높다는 전망이 나온다.

