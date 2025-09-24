美 주식 주간거래, 11월부터 재개…투자자 보호장치 강화

미국 주식 주간거래 서비스가 올해 11월부터 단계적으로 재개된다. 작년 미국 대체거래소(ATS) 블루오션에서 발생한 대규모 거래 취소 사고로 중단된 지 1년여 만이다.

금융감독원과 금융투자협회는 복수 거래채널 확보, 롤백 시스템 구축, 위험 고지 강화 등 안전장치를 강화해 올해 11월부터 순차적으로 미국 주식 주간거래 서비스를 재개할 예정이라고 24일 밝혔다.

미국 주간거래 서비스는 국내 투자자가 오전 9시부터 오후 5시까지 낮 시간대에 미국 주식을 거래할 수 있도록 한 제도다. 그러나 작년 8월 블루오션에서 약 6300억원 규모 주문이 일괄 취소되는 사고가 발생하면서 서비스가 전면 중단됐다.

금감원은 "그간 증권사와 협회는 사고원인 규명, 주간거래 서비스 재개 결정 논의 등을 공동 대응해 왔다"며 "최근 복수 ATS 활용 등을 전제로 장기간 중단된 미국 주식 주간거래 서비스를 재개하기로 결정했다"고 설명했다.

금감원은 주간거래 재개와 관련해 국내 투자자 보호를 최우선 가치로 삼고 충분한 안전장치가 마련되도록 적극적으로 유도할 계획이다.

먼저 안정성 확보를 위해 국내 증권사는 2개 이상의 미국 현지 브로커 및 ATS와의 주문 회선 연결하도록 했다. 이로써 특정 거래소에서 문제가 발생하더라도 거래가 지속 가능하다. 또 계좌별·시간대별·체결번호별 주문 복구가 가능한 롤백 시스템을 도입했다. 지난 8월부터 증권사별 실거래 환경에서 모의 테스트도 진행 중이다.

투자자 보호 측면에서는 ▲유동성 부족·가격 왜곡 등 위험 고지 강화 ▲사고 시 보상체계 마련 ▲장애 대응 매뉴얼 정비 ▲현지 ATS와 비상연락망 구축 등이 포함됐다.

금감원은 "협회와 함께 업계 준비 상황을 면밀히 확인하는 등 주간거래 서비스가 원활히 재개될 수 있도록 유도할 계획"이라며 "거래 재개 이후 내부통제 미흡 등으로 인해 대규모 전산 사고 등이 발생하는 경우에는 법과 원칙에 따라 엄정 조치할 예정"이라고 강조했다.





