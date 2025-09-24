본문 바로가기
임팩터스, AI 기반 학습·평가 지원 기술 특허 등록

최호경기자

입력2025.09.24 09:31

AI 기술로 교사 업무 지원

임팩터스는 '인공지능(AI) 기반 디지털 학습·평가 방법 및 장치' 기술에 대한 특허를 등록했다고 24일 밝혔다.


이번에 등록한 특허는 AI를 활용해 디지털 수업 운영에 필요한 전반을 지원하고, 교사의 업무 부담을 줄여주는 원천 기술로 ▲생성형 AI 기반 학습 성취·평가 기준 자동 생성 ▲AI 멀티모달 분석을 통한 학습 데이터 요약 및 정리 ▲학생 맞춤형 평가 결과 자동 도출 등이 포함됐다.

임팩터스는 '인공지능(AI) 기반 디지털 학습·평가 방법 및 장치' 기술에 대한 특허를 등록했다. 임팩터스

임팩터스는 특허 등록에 앞서 자사의 교육 솔루션 '임팩트 스페이스'에 해당 기술들을 적용해 실증을 진행한 결과, 교사가 수업 후 학생 평가와 생활기록부 작성에 소모하는 시간을 40% 이상 단축했다고 설명했다.

임팩터스는 앞으로 교사들이 본연의 업무에 집중할 수 있도록 AI 교육 보조 기술을 고도화하고, 효율적인 디지털 수업 환경 구축을 원하는 공교육 현장으로 솔루션 공급 확대에 본격 나설 계획이다.


문성재 임팩터스 테크리드는 "임팩트 스페이스는 학생 맞춤형 피드백과 결과물을 제공하는 점에서 과정중심평가에 최적화된 솔루션"이라며 "교사들의 실제 피드백과 변화하는 교육 정책, 제도 등을 반영한 기능들을 지속해서 선보이겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
