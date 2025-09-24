본문 바로가기
LX인터내셔널, 중랑천 '멸종위기' 수달 보호 팔걷어

오현길기자

입력2025.09.24 09:25

생물다양성 보전 활동 실시

LX인터내셔널 은 사내 봉사단(LEXT) 등 임직원 40여명이 서울 중랑천 일대에서 생물다양성 보전 활동을 실시했다고 24일 밝혔다.


서울 중랑천 일대 생물다양성 보전 활동에 나선 LX인터내셔널 임직원들이 화이팅을 외치고 있다. LX인터내셔널

LX인터내셔널 임직원들은 23일 오후 중랑천 일대에 멸종위기 야생생물 1급인 수달의 서식지를 마련하는 동시에 주변 환경 정화 활동을 진행했다.

수달의 분포, 동선 등을 확인해 더 나은 환경을 제공할 목적으로 무인 관찰 카메라를 설치하고, 나무를 타고 올라 성장을 방해하고 고사시키는 가시박과 환삼덩쿨을 제거하는 등 생태교란종도 정리했다.


LX인터내셔널은 지난해부터 중랑천에 생태계보전구역을 조성하고, 생물다양성 보전 활동을 시작했다. 그 결과 수달 3마리 등 여러 생물종이 머물고 있다는 사실을 확인했다. 생태계 보호 및 생물 서식지 조성 등 다양한 활동을 3년간 실시하고, 매년 발행하는 지속가능경영보고서에 성과를 게시할 예정이다.


이권철 사내봉사단장은 "지난해부터 생물다양성 보전 활동을 진행했고, 최근 모니터링 결과 어류, 식물, 포유류 등 다양한 생물종이 서식하고 있다는 점을 확인했다. 앞으로도 임직원들과 함께 중랑천에 새 생명이 자랄 수 있도록 노력하겠다"고 했다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
