호수공원과 신도시 생활권, ‘천안 휴먼빌 퍼스트시티’ 분양 눈길

광교, 동탄, 청라 등 성공적으로 자리 잡은 수도권 신도시의 공통점은 도심 속 자연환경을 설계적 중심축으로 삼았다는 것이다. 도시 중심부에 대규모 호수공원을 배치함으로써 삭막하기만 한 도시의 모습을 탈피하고 쾌적한 환경을 제공하며, 이는 단순 조경 개념을 넘어 도시 전체의 주거 가치와 시세 흐름을 좌우하는 기준이 되고 있다.

건물만 빼곡히 세우는 것을 넘어 대규모 자연환경을 의도적으로 배치함으로써 도시의 완성도를 높였고, 주택 수요자들 역시 이에 호응하며 성공적인 신도시로서 빠르게 성장한 것이다.

실제로 주택 수요자들 역시 과거보다 쾌적한 환경을 더 중요시하는 모습이다. 주택산업연구원이 발표한 2025년 미래 주거트렌드 자료에 따르면 미래 주거 선택 요인 중에서 '쾌적성(33%)'이 교통 편리성(24%), 생활편의시설(19%)을 제치고 가장 많은 선택을 받았다.

매매가에서도 이러한 양상이 드러난다. 올해 수원의 전용 84㎡ 아파트 실거래가 순위를 보면 자연앤힐스테이트, 광교 중흥S클래스, 광교센트럴뷰 등 호수공원과 가까운 광교신도시의 단지들이 최고 17억원에 달하는 금액에 실거래되며 상위 순위를 '싹쓸이'한 반면 그 외 지역에서는 대부분 10억원에도 미치지 못하는 모습이다. 청라신도시에서도 청라국제금융단지 한양수자인, 청라호수공원 한신더휴 등 호수공원과 가까운 단지들이 최고 9억원대에 실거래되며 상위권을 독점했다.

최근에는 천안의 성성호수공원 일대, 성성생활권이 호수공원을 품은 신도시로서 빠르게 성장해나가는 모습이다. 다양한 인프라를 바탕으로 빠르게 성장해온 불당지구의 개발이 완료되면서 점차 노후한 모습을 보이는 가운데 성성생활권은 천안에서 유일하게 호수공원+신도시의 모델을 실현 가능한 곳으로 평가받으며 천안 수요의 시선을 사로잡고 있다.

특히 성성호수공원은 단일 근린공원 개념을 넘어, 생태환경 복원과 문화시설이 어우러진 복합 생활 인프라로 진화 중이다. 생태탐방로, 숲놀이터, 물빛누리교, 생태관찰섬 등 가족 단위 여가생활이 가능한 친환경 요소가 이미 조성돼 있으며, 향후 공연장과 미디어 전시관이 포함된 성성아트센터까지 예정돼 있어 지역 내 문화 중심지로의 발전도 기대되고 있다.

이처럼 천안에서 호수공원을 중심으로 도시 인프라가 입체적으로 확장되는 사례는 성성생활권이 유일하다. 도시개발을 통해 다수의 주거단지는 물론 신설 초등학교와 학원가, 산업단지 접근성, 도로부터 철도 노선에 이르는 교통망 등이 함께 조성되며 주거지로서의 자족성이 빠르게 갖춰지고 있다.

여기에 천안역 복합환승센터 개발과 GTX-C 노선 연장계획 검토 등 향후 수혜 가능성까지 더해지며, 성성도시개발지구는 천안 주거 축의 중심 이동을 이끄는 핵심으로 평가받고 있다.

한 지역 전문가는 "호수공원을 중심으로 한 대규모 신도시의 조성은 보다 트렌디하고 세련된 신흥 주거타운을 기다리던 천안 수요에게 공급 자체만으로 큰 이슈가 되고 있다"며 "천안 내 타 지역들이 노후화되거나, 새 도심지로서의 기능이 다소 부족한 탓에 하락세를 보이는 반면 성성생활권은 분양하는 단지마다 높은 청약 경쟁률을 기록하는 등 천안의 대세로 빠르게 성장하고 있다"고 말했다.

이러한 흐름 속에 오는 10월 일신건영이 분양 예정인 '천안 휴먼빌 퍼스트시티'가 주목받고 있다.

이 단지는 성성생활권에서도 신흥 주거지에 속하며, 초등학교가 단지 바로 앞에 신설 예정으로 교육환경의 선호도가 높다. 또한 삼성대로와 연결된 번영로를 통해 불당 생활권까지 차량 10분 내 접근 가능하고, 천안IC(경부고속도로, 당진~청주 고속도로)를 이용한 광역 교통망도 우수하다. 성성지구 및 불당동 학원가도 가까워 교육환경에 민감한 실수요자들에게 긍정적인 평가를 받고 있다.

평면은 A·B·C·D 4가지 타입으로 구성되며 소비자의 니즈를 고려해 각 타입별로 특화시킨 점이 눈에 띈다. 84A㎡는 다이닝 공간과 대형 주방 구조 등이 적용된 주방특화 타입으로 설계됐으며, 84B㎡는 벽체 선택을 통해 거실과 바로 옆 침실을 확장해서 사용할 수 있는 거실특화 타입으로 선보인다. 84C㎡는 세대 곳곳에 대형 주방팬트리, 드레스룸, 현관수납 등이 적용된 수납특화 구조로 지어지며, 84D㎡는 3면 발코니를 활용하여 30평대에서 40평대의 공간감과 침실 4개 구성으로 특화했다.

커뮤니티 시설은 지하 2~3층 2개층 규모로 들어선다. 지하 2층에는 고급스러운 로비 공간과 라운지 및 다이닝을 비롯해 어린이들이 연령별로 마음껏 뛰어놀 수 있는 키즈존, 운동뿐 아니라 다목적 공간으로 사용 가능한 실내체육관 등이 들어선다. 지하 3층에는 천안 최고 수준의 사양을 갖춘 피트니스 클럽(GX룸 포함)이 들어서며 커뮤니티 내 가든(중정)과 마주해 실내에서도 자연을 만끽하며 운동을 즐길 수 있다. 이 외에도 스크린골프 시설이 완비된 골프존, 라커룸, 샤워시설을 비롯해 미팅룸, 취미룸 등도 함께 조성되며 단지 내에 다양한 타입의 게스트하우스도 배치돼 생활 편의성을 높였다.

한편 일신건영은 최근 평택, 이천, 여주 등 수도권 주요 도시에서 잇따라 '휴먼빌' 브랜드 단지를 성공적으로 선보이고 있다. 특히 평택 화양 휴먼빌 퍼스트시티는 다양한 아이디어로 조경과 커뮤니티 시설을 특화시켜 어린이부터 어른까지 단지 밖으로 나가지 않고도 건강하고 여유 있는 삶을 누릴 수 있도록 한 점이 입주자들로부터 크게 호평 받았으며, 지역 카페 등에서 입소문이 퍼져 인근의 타 단지 입주 예정자들까지 방문해 살펴보고 갔을 정도다.

한편 '천안 휴먼빌 퍼스트시티'는 오는 10월 모델하우스를 개관하고 본격적인 분양 일정에 돌입할 예정이다.





