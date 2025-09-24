편파중계도 선이 있는데…고연전 해설 논란 커지자 결국

댓글 기능 차단 후 영상 삭제까지

별다른 사과는 없어

고려대학교 주변에 현수막이 걸려 있다(기사 이해를 돕기 위한 사진). 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

지난주 열린 '고연전(연고전)' 야구 경기에서 고려대 측 해설자가 연세대 선수를 향해 도를 넘는 비하 표현을 사용해 논란이 일고 있다.

19일 고려대학교 교육방송국 유튜브 채널에는 당시 진행된 야구 경기 중계 영상이 게시됐다. 문제가 된 장면에서 해설자는 연세대 선수를 향해 "가정환경이 중요한 게, 부모님들한테 사랑을 못 받은 것 같다"라며 "혹시 나를 어떻게 하지 않을까, 나한테 사기 치는 건 아닐까 하는 의심과 불만이 태생적이다. 오죽했으면 연대를 갔겠습니다"라고 말했다.

해당 중계는 이른바 편파 중계로, 중립적인 내용으로 진행하는 일반 중계와 달리 팬들을 위해 일방적으로 재미를 추구하지만, 선을 넘었다는 누리꾼들의 평가가 주를 이뤘다.

비판이 이어지자 고려대 교육방송국 측은 해당 영상의 댓글 기능을 차단했으나, 결국 영상을 삭제하는 조치를 취했다. 누리꾼들은 "듣는 내내 불편했다", "명문대 수준이 이 정도냐" 등 부정적인 반응을 보였다.

한편 2025년 정기 고연전은 3승 2패로 고려대학교가 종합우승을 차지했다. 첫날 잠실야구장에서 열린 야구에서는 고려대가 9대 5로 연세대를 꺾었고, 목동 아이스링크에서 펼쳐진 아이스하키에선 연세대가 6대 0으로 승리를 거뒀다.

둘째 날 고양종합운동장에서 열린 럭비에서는 고려대가 21 대 19로 연세대를 제압하며 종합우승을 확정 지었다. 마지막 축구에서는 연세대가 2대 0으로 승리했지만, 승패가 갈린 뒤였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>