李대통령 만난 유엔 사무총장 "韓 대북 정책 현명한 접근, 적극 지원·지지"

7개국(G7) 정상회의에서 환담 이후 두 번째 만남

사무총장 "지속가능발전, 가자·우크라이나 등 현안에서 한국은 신뢰 받는 파트너"

안토니우 구테흐스 유엔(UN) 사무총장이 23일(현지시간) 총회 참석을 계기로 미국 뉴욕을 방문 중인 이재명 대통령을 만나 대화를 통한 신뢰 회복을 최우선 과제로 삼은 한국 정부의 대북정책을 현명한 접근이라고 평가하고 적극적 지원하겠다고 했다고 대통령실이 밝혔다. 두 정상은 만남은 6월 주요 7개국(G7) 정상회의에서 환담 이후 두 번째다.

구테흐스 사무총장은 "유엔이 우리 정부와 연대와 협력을 강화해 나갈 것"이라면서 "특히 우리 정부의 대북 정책을 현명한 접근으로 평가하고 유엔도 적극 지원·지지해 나갈 것이라고 했다"고 설명했다.

그러면서 구테흐스 사무총장은 "국제사회가 분열된 상황에서 한국 정부가 유엔에서 지혜롭고 균형 잡힌 목소리를 내면서 중요한 기여를 하고 있다"면서 "인도 지원, 지속가능한 발전 목표(SDGs) 달성, 인권, 가자·우크라이나 등 주요 현안 대응에서 한국이 신뢰받는 파트너"라고 평가했다.

이에 이 대통령은 사무총장이 어려운 여건에서도 다자주의 협력 체계의 중심인 유엔을 이끌어가고 있는 것을 평가하면서 "국제사회의 대립과 갈등이 심화하면서 분쟁으로까지 확대되는 상황에서 유엔의 역할이 어느 때보다 중요하다"고 강조했다. 특히 이 대통령은 "이날 유엔 총회 기조연설에서 밝힌 바와 같이 유엔의 지원으로 원조 수원국에서 공여국으로 발전한 한국이 앞으로 국제사회의 도전과제에 대응하는 데에 있어 더 큰 역할을 하겠다"고 말했다.

또 이 대통령은 한반도의 평화와 안보는 국제사회 전체의 평화안보와 연계돼 있다고 하면서 갈등과 대립을 넘어 대화와 협력의 장으로 나아갈 수 있도록 유엔의 지원을 당부했다. 이어 이 대통령은 "역량 있는 우리 인재들의 국제기구 진출이 더욱 확대될 수 있도록 사무총장의 관심을 가져달라"면서 구테흐스 사무총장이 추진 중인 유엔 개혁에 대해 지지를 표명하고, 유엔이 보다 효과적이고 효율적인 기구로 발전해 나갈 수 있도록 한국도 필요한 역할을 해나가겠다고 했다.

한편 이 대통령은 24일 안전보장이사회 고위급 공개토의를 주재한다. 이 회의에 구테흐스 사무총장도 참여해 인공지능(AI)이 국제 평화와 안보에 미치는 영향에 대한 의견을 전달할 계획이다.





뉴욕(미국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



