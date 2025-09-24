금천구, 시흥대로에 ‘정조대왕로’ 명예도로명 부여

석수역~시흥IC까지 5km에 안내표지판

서울 금천구(구청장 유성훈)가 관내 시흥대로에 명예도로명 ‘정조대왕로’를 부여했다.

시흥대로는 1795년 정조대왕이 어머니 혜경궁 홍씨의 회갑을 맞아 아버지 사도세자의 묘소를 참배하기 위해 행차한 ‘정조대왕 능행차 행렬’에 사용된 길이다. 당시 정조는 ‘시흥’이라는 지명을 하사하고 도로를 정비했으며, 이 길을 통해 백성과 소통하고 지역 경제를 살핀 것으로 전해진다.

시흥대로 주요 교차로에 설치된 명예도로명 정조대왕로 안내판. 금천구 제공. AD 원본보기 아이콘

구는 이러한 역사적 의미를 반영해 ‘정조대왕로’라는 명예도로명을 지정했다. 명예도로명 구간은 석수역부터 시흥IC까지 약 5km이며, 시흥사거리와 독산사거리에 안내표지판 2곳을 설치했다. 또한 주요 교차로마다 명예도로명판을 설치해 주민들이 쉽게 인식할 수 있도록 했다.

금천구는 이번 명예도로명 부여로 구 대표 축제인 ‘금천시흥행궁문화제’의 위상을 높이고 역사와 문화를 기리며 주민의 자긍심을 고취할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

명예도로명은 인물이나 기업 등의 공익성과 사회적 헌신도를 고려해 부여하는 도로의 별칭으로, 법정 도로명과는 구분된다. 금천구는 앞서 정조대왕이 능행길에 머물렀던 시흥행궁으로 가는 주요 도로인 은행나무로에 ‘시흥행궁길’을 명예도로명으로 지정한 바 있다.

유성훈 금천구청장은 “이번 정조대왕로 명예도로명 부여는 단순한 명칭 지정이 아니라 주민과 함께 지역의 역사와 문화를 공유하는 의미 있는 사업”이라며 “앞으로도 금천구의 정체성과 도시 브랜드 가치를 높일 수 있도록 다양한 정책을 추진하겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>