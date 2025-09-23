뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]트럼프 "유엔 엄청난 잠재력 지녔지만 전혀 발휘 못해"
2025년 09월 23일(화)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 줄줄이 소환시킨 케데헌 '더피'
21년 기록 깰 수도…"괴물 태풍 온다" 경보에 식량 '싹쓸이' 된 홍콩 마트
"케이크가 저절로 4등분 됐어요" 환불 요구에…업주가 내린 결정
"주 3회 출근이요? 퇴사할게요"…'안 나오면 해고' 엄포 민망해진 美기업들
"GPT야, 번호 추천해 줘" 대화 후 복권 당첨…상금 사용처 어디
"2차 소비쿠폰 지급 시작"…소고기 먹으려다 가격 보고 '깜짝'
"애국가 4절 불러봐"…암기 시험 보는 초·중·고 학생들
21년 기록 깰 수도…"괴물 태풍 온다" 경보에 식량 '싹쓸이' 된 홍콩 마트
마크롱 "당신 때문에 길 막혀" 뉴욕서 트럼프에 전화…무슨 일?
젠슨 황·올트먼 "H-1B 수수료 인상 환영" 그들은 왜?