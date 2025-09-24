허궁희 완도군의원, 내년 군수 선거 출마 선언

'무주공산' 경쟁 점화…선거전 본격화



전남 완도군의회 허궁희 의원이 지난 23일 전남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 내년 지방선거 완도군수 출마를 공식 선언했다.

허 의원은 "군민의 삶 속으로 깊이 들어가겠다. 말보다 실행으로 보답하는 군수가 되겠다"며 출마 이유를 밝혔다. 이날 발표한 주요 공약은 ▲수산·해양산업 혁신 ▲농업·농촌 재도약 ▲관광·문화·체육 활성화 ▲복지·교육·청년 지원 ▲친환경·스마트 인프라 구축 ▲세대별 맞춤형 정책 추진 등이다.

허 의원은 지난해 하반기부터 올해 상반기까지 완도군의회 의장을 지냈다. 완도군의회 내 대표적 정책 실무형 인사로 꼽힌다.

앞서 지난 20일에는 전남도의회 이철 부의장이 완도문화예술의전당에서 출판기념회를 열고 완도군수 출마를 시사했다. 현재까지 확인된 완도군수 예비주자는 7~8명 수준이다. 신우철 현 군수가 3선 연임 제한으로 불출마가 확정되면서, 완도군수 선거는 사실상 '무주공산' 상태다. 내년 6월 3일 치러질 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 경쟁 구도가 본격화되고 있다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



