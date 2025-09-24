K-푸드 새공식이라고?…롯데, 치토스·도리토스 '1년 동맹' 왜?

롯데웰푸드, 2021년 이후 1년 단위 재계약

단기 계약, 시장 불확실성·협상력 변화

재협상 불발·완제품 수입·가격인상·공급불안 가능성

'치토스'와 '도리토스'를 국내에서 생산해온 롯데웰푸드 롯데웰푸드 280360 | 코스피 증권정보 현재가 115,500 전일대비 1,500 등락률 -1.28% 거래량 16,697 전일가 117,000 2025.09.23 15:30 기준 관련기사 맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90% 잃은 롯데네슬레[오늘의신상]혈당 낮춘 냉동밥…롯데웰푸드, '식사이론 잡곡주먹밥'롯데, 1만여 중소 파트너사 납품대금 8957억원 조기 지급 전 종목 시세 보기 close 가 올해 말 미국 펩시코와 맺은 라이센스 계약 만료를 앞두고 있다. 2006년 첫 제휴 이후 20년째 이어져 온 협력 관계지만 최근 3년간 계약은 1년 단위 재연장으로 바뀌었다. 글로벌 식품 업계에서 환율·원가·트렌드 변화 등 불확실성을 단기적으로 관리하려는 흐름이 확산하면서 '1년 동맹'이 새로운 표준으로 자리 잡는 모습이다.

롯데웰푸드가 미국 펩시코와 손잡고 국내 생산하고 있는 '치토스'.

24일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면 롯데웰푸드는 올해 말 미국 펩시코(PepsiCo)와의 치토스·도리토스의 국내 라이센스 계약 만료를 앞두고 있다. 롯데웰푸드는 2006년 펩시코의 스낵 자회사인 프리토-레이(Frito-Lay)와 제휴·생산·판매 등에 대한 라이센스 계약을 맺고 치토스와 도리토스의 국내 공급을 맡고 있다. 올해까지 20년째 라이센스 계약이 이어지고 있는 것으로, 현재 롯데웰푸드는 펩시코에 매년 순매출액의 3.0% 또는 총매출의 2.0%(치토스)·2.18%(도리토스) 중 큰 금액을 기술사용료로 지급하고 있다.

롯데웰푸드는 과거 펩시코와 5년 이상 장기 계약을 체결하기도 했지만, 2021년부터는 1년 단위로 계약을 갱신하고 있다. 재계약이 이뤄지지 않을 경우 내년부터 두 제품의 국내 생산이 중단된다. 국내에서 해당 제품을 볼 수 없게 되거나 롯데웰푸드를 비롯해 타 업체들이 펩시코와 협의를 통해 해당 제품의 완제품을 수입해야 한다.

다만 완제품을 들여오게 되면 국내 수입업체는 마진 압박에 시달릴 가능성이 커진다. 관세와 물류비, 환율까지 반영되면 원가가 높아져 소비자 가격이 상승하고, 시장에서 이전보다 판매에 어려움을 겪을 공산도 커진다. 본사의 생산이나 해상 물류 단계에서 차질이 빚어질 경우 원활한 판매가 어려워 공급 불안도 끌어안아야 한다.

반면 국내 생산이 이어질 경우 상품 공급의 안정성 확보는 물론 상품 교체나 철수의 유연성을 확보하게 된다. 판매가 부진하거나 트렌드가 변하면 손쉽게 품목을 변경하거나 철수할 수 있는 것이다.

롯데웰푸드가 미국 펩시코와 손잡고 국내 생산하고 있는 '도리토스'.

롯데웰푸드 측은 "최근 1년 단위의 계약은 일종의 계약 트렌드에 의한 것"이라며 "롯데웰푸드와 펩시코는 글로벌 비즈니스 협력사로 특이사항이 없는 한 지속적으로 라이센스 계약을 연장해 운영할 것"이라는 입장이다. 아울러 "해당 브랜드들은 최근 3개년 보합세를 유지하고 있다"며 최근 매출 부진에 대한 우려도 일축했다.

실제로 최근 글로벌 브랜드의 라이센스 단기 재계약 추세는 협상력과 시장 환경 변화를 모두 반영한 전략으로 풀이된다. 건강에 대한 관심과 MZ세대의 취향 등 시장과 소비 트렌드의 변화 속도가 계속해서 빨라지고 있는 만큼 본사와 파트너사 모두 신제품 반응을 짧게 점검하고 유사시 조기 수정할 수 있는 단기 재계약에 대한 선호도가 높아지고 있는 것이다.

식음료 업계가 코로나19와 우크라이나 전쟁 등을 겪으며 환율과 정치 리스크 등을 단기적으로 관리하려는 흐름이 더욱 가속화되고 있는 점도 단기 계약 문화가 확산하는 데 영향을 미치고 있다.

아울러 국내 업체들의 경쟁력이 강화된 점도 단기 계약이 대세가 되어가는 배경 중 하나로 작용하고 있다. 한 업계 관계자는 "과거에는 국내사가 해외 업체에 대한 브랜드와 기술 의존도가 높아 장기계약을 선호했지만 이제는 국내 업체들도 유통망과 제조 기술이 충분히 강해져 해외 본사도 우리 업체들의 단기계약을 수용하는 추세"라며 "특히 국내 식품 대기업들은 자체 브랜드(PB)나 각종 콜라보 상품 등으로 관련 매출을 보완할 수 있는 여력이 생겨 '언제든 끊어도 된다'는 협상력과 자신감이 생긴 것도 사실"이라고 설명했다.

한편 롯데웰푸드는 최근 K-콘텐츠에 대한 관심과 수요가 높아지고 있는 만큼 한국 공장에서 한국 현지화를 거친 일종의 'K-치토스·K-도리도스'를 동남아 등지로 수출하는 역수출형 라이센스 가능성에 대해선 여지를 남겼다. 롯데웰푸드 관계자는 "현재 국내 생산 제품을 수출하고 있지는 않다"며 "펩시코로부터 협조 요청을 받을 경우 양사가 검토·협의를 통해 진행할 수는 있다"고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



