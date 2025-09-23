이엠텍, ‘ETo 하이브리드’… 최대 20% 할인 및 경품 제공

이엠텍이 신제품 'ETo 하이브리드'의 첫번째 이벤트 '진짜를 꽂는다! 혜택이 꽂힌다!'를 진행한다.

기존 궐련형 전자담배의 한계를 뛰어넘어, 연초와 전자담배의 장점을 결합한 새로운 제품을 알리고 할인, 경품 등 혜택도 제공하는 이벤트이다.

'ETo 하이브리드'는 평소 즐기던 연초를 그대로 꽂아 사용할 수 있는 전자담배다. 기존 궐련형 전자담배가 전용 스틱을 사용해야 했던 것과 달리 소비자가 피던 익숙한 담배를 그대로 활용할 수 있다는 점에서 차별화된다. 여기에 액상 팟을 결합해 연무량이 풍부하고, 유해물질을 줄여 보다 건강한 선택을 제공한다. 또한 한 개비로 두 번 흡연이 가능해 경제성까지 갖췄다.

이엠텍은 이번 제품을 통해 연초형 전자담배 디바이스라는 새로운 시장을 개척한다는 전략이다. 전자담배 ODM 생산을 통해 축적된 기술력과 노하우를 바탕으로 기존 전자담배의 한계를 극복하고 소비자에게 새로운 사용 경험을 제공한다는 것이다. 특히 연초의 만족감을 그대로 살리면서도 합리적 가격과 실용성을 갖춘 만큼, 소비자 생활 속에 밀착하는 브랜드로 자리매김하겠다는 계획이다.

제품을 구매한 고객에게는 최대 20% 할인 혜택과 함께, 추첨을 통해 에어팟 프로2, 캡슐 커피머신, 배달의 민족 상품권 등 푸짐한 경품이 제공된다. 이번 이벤트는 10월 31일까지 공식몰을 통해 참여할 수 있다.

기존에 사용하던 담배를 그대로 사용하면서 상황에 따라 전자담배와 연초를 선택해 흡연할 수 있어, 편리함과 경제성을 동시에 제공한다.

이엠텍 관계자는 "ETo 하이브리드는 기존 전자담배의 틀을 깨고, 소비자에게 익숙하면서도 새로운 만족감을 선사하는 혁신 제품"이라며 "앞으로도 실용성과 경제성을 갖춘 제품으로 생활 속 새로운 표준을 만들어가겠다"고 전했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>