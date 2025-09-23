'오징어게임' 정재일, 서울시향 음악감독 구애에 첫 관현악곡 내놓는다

서울시향 25~26일 정기연주회

정재일 신작 '인페르노' 세계초연

"흥미롭고 강렬한 음악을 할 수 있는 작곡가를 항상 찾아다녔다. '오징어게임' 음악을 처음 듣고 정재일 작곡가를 목표로 삼아야겠다고 생각했다."

얍 판 츠베덴 서울시립교향악단 음악감독은 23일 서울 종로구 더프리마아트센터에서 열린 신작 발표 기자간담회에서 정재일 작곡가를 위촉한 이유를 이같이 밝혔다. 츠베덴 음악감독의 열렬한 구애에 정재일 작곡가가 처음으로 관현악곡을 세상에 내놓는다. 무대는 오는 25~26일 롯데콘서트홀에서 열리는 서울시향 정기연주회. 서울시향은 이날 정재일의 신작 '인페르노'를 세계 초연한다. 이어 피아니스트 박재홍과 라흐마니노프의 '파가니니 주제에 의한 변주곡'을 협연하고 마지막으로 브람스 교향곡 1번을 연주한다.

얍 판 츠베덴 서울시립교향악단 음악감독이 23일 서울 종로구 더프리마아트센터에서 열린 서울시향 신작 발표 기자간담회에서 정재일 음악감독에게 작품을 위촉한 이유를 설명하고 있다. [사진 제공= 서울시립교향악단]

츠베덴 음악감독은 2023년 1월 서울시향 음악감독으로 선임된 뒤 첫 기자간담회에서부터 정재일 작곡가와 작업하고 싶다고 말했다. 정재일 작곡가는 "기사를 보고 츠베덴 음악감독이 저를 어떻게 아셨을까 궁금했다"며 "몇 달 뒤 정말로 만나자는 연락을 받았다"고 했다.

츠베덴 음악감독과 정재일 작곡가는 2023년 4월 첫 대면했다. 정재일 작곡가는 당시 만남에 대해 "영화 등 콘텐츠를 위해 작업을 해왔던 사람이라 관현악단을 위한 곡을 만들 수 없지 않을까라는 생각으로 츠베덴 감독님을 뵈러 갔다"고 했다. 이어 "츠베덴 감독님은 네가 잘할 수 있는 것 그냥 하면 된다고 하셨다"며 "중요한 한 가지는 이야기가 있어야 한다는 점이라고 강조하셨다"고 덧붙였다.

그렇게 정재일 작곡가는 18분가량 연주되는 4악장 구성의 첫 관현악곡을 작곡했다. 제목 인페르노는 이탈리아어로 '지옥'을 뜻한다. 정재일 작곡가는 이탈리아 소설가 이탈로 칼비노의 소설 '보이지 않는 도시들'에서 영감을 얻었다고 했다. "이 환상적인 이야기와 여정을 음악이나 무대에서 벌어지는 어떤 것으로 만들고 싶은 생각을 계속 가지고 있었다."

정재일 "소설에서 영감 얻어 '인페르노 작곡"

특히 정재일 감독은 책의 마지막 문장에서 큰 영감을 얻었다고 했다. "마르코폴로와 쿠빌라이 칸의 대화 내용이다. 인페르노는 다른 곳에 있는 게 아니라 지금 여기, 우리 안에 있다. 그래서 인페르노 안으로 침잠하면서 그들과 동화될 것인가 아니면 인페르노가 아닌 것을 찾기 위해 노력할 것이냐라는 내용인데 아주 깊은 영감을 얻었다."

정재일 작곡가는 이어 "제 삶이 어땠는지 계속 돌아보게 되고, 정말 비극적인 일들이 너무 많이 벌어지고 있고 한 치 앞을 내다볼 수 없는 상황에 우리가 놓여 있다고 거의 매일 생각하고 있다"고 덧붙였다.

정재일 작곡가가 23일 서울 종로구 더프리마아트센터에서 열린 서울시향 신작 발표 기자간담회에서 신작 '인페르노'에 대해 설명하고 있다. [사진 제공= 서울시립교향악단] 원본보기 아이콘

정재일 작곡가는 영감의 원천이었던 소설의 마지막 문장을 인페르노에 나레이션 형식으로 넣어볼까도 생각했다. 하지만 "관객과 연주자, 지휘자의 상상력을 제한하는 불필요한 짓을 하고 있다는 생각에 뺏다"고 설명했다.

츠베덴 감독은 전날 시향 단원들과 처음으로 인페르노 리허설을 했다.

"인페르노는 이 시대에 위안을 줄 수 있는 곡으로 음악의 역할을 잘 할 수 있는 작품이라고 생각한다. 이 작품에는 지금 우리가 사는 시대가 잘 반영돼 있다. 어떤 면에서는 어둡게 들리기도 하지만 탈출구도 있다. 공포가 있지만 또 분출도 있고 결국에는 음악 속에 평화가 있다고 느꼈다."

츠베덴 "인페르노, 미국 카네기홀에서도 연주"

츠베덴 감독은 그동안 관현악단은 카멜레온 같아야 한다고 여러 차례 강조했다. 다양한 음악을 보여줄 수 있는 역량을 갖춰야 한다는 것이다. 츠베덴 감독은 "정재일 작곡가가 바로 카멜레온 같은 음악가"라고 칭송했다. 그는 "정재일 작곡가의 음악을 들어보면 그만의 음악 세계가 있다는 것을 알 수 있고, 영화음악뿐 아니라 클래식 음악을 작곡할 수 있는 능력도 충분하다고 생각했다"며 "매우 다재다능한 작곡가"라고 평했다.

얍 판 츠베덴 서울시립교향악단 음악감독(왼쪽)과 정재일 작곡가가 23일 서울 종로구 더프리마아트센터에서 열린 서울시향 신작 발표 기자간담회를 마친 뒤 기념사진을 찍고 있다. [사진 제공= 서울시립교향악단] 원본보기 아이콘

정재일 작곡가의 인페르노는 미국 뉴욕의 카네기홀에서도 연주된다. 츠베덴 음악감독은 미국 투어에서 인페르노도 연주할 계획이라고 밝혔다.

서울시향은 오는 10월27일부터 11월1일까지 북미 순회 공연을 떠난다. 2022년 유럽 순회공연 이후 3년 만의 대규모 해외 순회공연이다.10월27일 세계적인 클래식 음악 공연장인 뉴욕 카네기홀에서 초청 공연을 선보이고, 이어 오클라호마주 스틸워터에 있는 오클라호마대학 맥나이트센터에서 4회 공연할 예정이다. 바이올리니스트 김봄소리와 피아니스트 박재홍이 동행하며 협연할 예정이다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



