엔비디아, 오픈AI 인프라 구축에 1000억달러 투자…주가 3.6% 급등

뉴욕=권해영특파원

입력2025.09.23 03:30

수정2025.09.23 03:32

10GW급 데이터센터 등에 칩 탑재
젠슨 황 "GPU 500만개 필요…올 출하량"
엔비디아는 오픈AI 지분 취득

엔비디아가 챗GPT 개발사인 오픈AI에 1000억달러를 투자해 대규모 인공지능(AI) 인프라 구축에 나선다.


엔비디아는 22일(현지시간) 오픈AI와 이 같은 내용을 골자로 한 전략적 파트너십을 체결한다고 밝혔다.

이번 협력에 따라 최소 10기가와트(GW) 규모 전력량을 필요로 하는 데이터 센터 등 주요 인프라에 엔비디아의 첨단 칩이 탑재될 예정이다. 두 회사는 앞으로 수주 내로 세부 협약을 확정하고, 2026년 하반기 AI 인프라 가동을 목표로 하고 있다.


엔비디아는 이번 투자로 오픈AI의 지분을 확보하게 된다. 1GW 규모의 컴퓨팅 파워 구축을 위해 첫 단계로 100억달러를 투입할 계획이다. 이후 투자는 단계적으로 이어질 예정이다.


젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 CNBC 인터뷰에서 "10GW 규모의 전력은 400만~500만개의 그래픽처리장치(GPU)가 필요한 수준으로, 이는 올해 엔비디아 출하량이자 지난해의 두 배"라며 "거대한 프로젝트"라고 강조했다.

샘 올트먼 오픈AI CEO는 "모든 것은 컴퓨팅에서 시작된다"면서 "컴퓨팅 인프라는 미래 경제의 기반이 될 것이며 엔비디아와 함께 구축하는 인프라를 활용해 새로운 AI 혁신을 만들어내고 이를 기업과 사람들에게 제공할 것"이라고 말했다.


이날 뉴욕 주식시장에서 오후 2시22분 현재 엔비디아 주가는 전거래일 대비 3.58% 뛰고 있다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
