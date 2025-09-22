▲ 운영지원과장 이태주 ▲ 영유아정책총괄과장 김성근 ▲ 운영지원과 지원근무 남점순
오수연 기자
[인사]교육부
2025년 09월 22일(월)
