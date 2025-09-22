본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

'경력단절'→'경력보유여성'…용어 변경 여가위 법안소위 통과

오수연기자

입력2025.09.22 21:06

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'경력단절여성'이라는 용어를 '경력보유여성'으로 바꾸는 내용의 법안 개정안이 22일 국회 여성가족위원회 법안소위를 통과했다.


여가위 법안소위는 이러한 내용을 담은 여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방법 일부개정법률안을 의결했다.

지난 9일 서울 여의도 국회에서 열린 여성가족위원회 전체 회의. 연합뉴스

지난 9일 서울 여의도 국회에서 열린 여성가족위원회 전체 회의. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

현행법은 임신·출산·육아 등으로 경제활동을 한 적 없거나 중단한 여성을 '경력단절'로 규정하고 있다. 이같은 용어가 사회적 낙인 효과를 유발한다는 지적이 여러 차례 제기됐다.

이 외에도 스토킹 방지 및 피해자 보호 등에 관한 법 개정안이 위원회 대안으로 이날 소위를 통과했다. 온라인 스토킹 등으로 정보가 유출된 피해자가 정보 삭제를 할 수 있도록 지원하고 그 발생 비용을 스토킹 행위자에게 부담하게 하는 내용, 교제 폭력 피해자에 대한 지원 근거를 마련하는 내용 등이 담겼다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"마라탕후루로 재미 보더니"…'300만개 폐업' 후 韓에 군침, '中의 스벅'도 온다 "마라탕후루로 재미 보더니"…'300만개 폐업' 후 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다

검·경 '고소장 핑퐁'에…사기 피해자가 증거 찾아 동분서주

PASS 해킹? 피해지역 확대? "다 아니다" 선긋는 KT

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

"지금 주문해도 43년 뒤 먹는대"…'상상초월 대기' 전설의 고로케

연일 치솟는 코스피 언제까지 오를까

'기싸움 살벌' 공식석상서 대놓고 저격…점입가경 'HBM4 삼국지'

새로운 이슈 보기