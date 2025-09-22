경남도-카자흐 알마티시, 첫 공식 교류 … 승강기 등 다방면 협력 추진

중앙아시아 순방 중인 경남대표단이 카자흐스탄 알마티시를 공식 방문해 승강기 사업을 중심으로 다방면에 걸쳐 국제교류를 추진하기로 했다.

박완수 도지사가 이끄는 경남대표단은 몽골에 이어 22일 카자흐스탄 알마티시청을 방문해 첫 공식 교류를 시작했다.

알마티시는 카자흐스탄의 과거 수도이자 현재 인구 210만명 이상이 거주하는 도시로, 카자흐스탄 국내총생산(GDP)의 20％가량을 차지하고 있다.

박완수 경남도지사(왼쪽)가 사티발디 다르한 아만겔디울리 알마티시장과 협력 강화 양해각서 체결 후 기념사진을 찍고 있다. 경남도 제공

이날 경남도와 알마티시는 관광·산업·문화·교육·행정 등 다방면에 걸친 국제교류 협력을 강화하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.

박 도지사는 "알마티시는 카자흐스탄의 경제·문화·산업 중심지로 대한민국의 산업·경제 중심지인 경남과 공통점이 있다"며 "이번 협약을 통해 승강기, 교육을 포함한 다양한 분야에서 실질적인 협력의 계기가 마련돼 기쁘게 생각한다"라고 말했다.

이어 "알마티시에 승강기 산업을 위한 경제특구를 조성해주신 데 대해 감사를 전한다"라며 "두 지역이 함께 '메이드 인 카자흐스탄(Made in Kazakhstan)' 승강기를 만들어 갈 수 있을 것으로 기대한다"고 했다.

그러면서 "알마티시가 관심을 가진 인공지능(AI), 정보통신기술(IT) 등에 대해서는 양측 기업 간 비즈니스 라운드테이블이나 포럼을 개최해 협력 기회를 넓히자"며 "향후 경남을 방문하면 관심 분야의 기업들과 함께 협약을 추진할 수 있도록 준비하겠다"라고 제안했다.

사티발디 다르한 아만겔디울리(Darkhan Amangeldyuly Satybaldy) 알마티시장은 "알마티시는 카자흐스탄 경제의 중심지로, 한국과의 교역 중 35％가량이 이곳에서 이뤄지고 있으며 400개 이상의 한국 기업이 진출해 있다"며 "교육과 기술, 산업 전반에 걸쳐 한국과의 협력을 매우 중요하게 생각하며, 국립창원대, 한국승강기대 등과의 교육 협력도 기대한다"고 말했다.

아울러 "도지사가 제안한 비즈니스 라운드테이블과 경제포럼 개최에 100％ 동의하며 알마티시에 진출한 대기업뿐만 아니라 중소기업 간 교류도 더욱 활발히 이어지기를 바란다"라며 "이번 협약 체결은 끝이 아니라 새로운 출발점이며, 앞으로 실질적인 협력 과제를 함께 추진해 나가자"고 화답했다.

박완수 경남도지사(왼쪽)가 사티발디 다르한 아만겔디울리 알마티시장과 대화하고 있다. 경남도 제공

경남도와 알마티시는 이 자리에서 승강기 산업 분야 기술 협력 및 비즈니스 활성화를 위한 업무협약도 맺었다.

이는 지난해 '한-카자흐스탄 산업통상 협력 개발 지원사업(ODA)'에 경남 승강기 컨소시엄이 최종 선정된 데 따른 후속 조치이다.

두 지역은 협약을 계기로 향후 연구개발(R&D)센터 조성, 기술 교류 협의체 구축, 제조시설 확대, 인증체계 정비, 전문 인력 양성 등에 힘을 모으기로 했다.

이와 함께 경남도는 ▲알마티시 청년정책국과 창신대학교 간의 청년 교류 협력 양해각서 ▲카자흐스탄 아바이 카자흐 국립 사범대학교와 창원대학교 간의 교육 협력 양해각서도 각각 체결했다.

협약 후 경남대표단은 알마티시 외곽 알라타우(Alatau) 신도시에 조성 예정인 승강기 연구개발(R&D) 파크 부지를 둘러보고 도내 기업의 중앙아시아 진출 확대 방안과 현지 기업과의 협력 추진 방안 등을 논의했다.

경남도는 이번 교류를 계기로 중앙아시아 대표 도시인 알마티시와의 협력 기반을 공고히 해, 도내 기업의 중앙아시아 시장 진출 확대와 대한민국 승강기 산업의 글로벌 위상 제고로 이어질 수 있도록 지속적인 협력을 이어갈 방침이다.





