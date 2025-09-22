한국생산성본부인증원, 인공지능경영시스템 정식 인증기관 지정

산업계 AI 활성화 지원

한국생산성본부는 산하 기관인 한국생산성본부인증원이 한국인정지원센터(KAB)로부터 인공지능 경영시스템 국제표준(ISO/IEC 42001) 정식 인증기관으로 지정받았다고 22일 밝혔다.

이번 지정으로 인증원은 전 산업에서 인공지능(AI)을 도입하거나 사용하고 있는 기업·기관을 대상으로 ISO/IEC 42001 인증 심사를 수행할 수 있는 자격을 보유하게 됐다.

KAB 박진서 대표(왼쪽)와 KPC인증원 강장진 원장이 ISO/IEC 42001 인정 수여식에서 기념 촬영을 하고 있다. 한국생산성본부 AD 원본보기 아이콘

ISO/IEC 42001은 인공지능의 개발·운영 전 과정에서 발생할 수 있는 윤리적 문제, 편향성, 안전성 등 AI 리스크 관리를 체계적으로 다루는 국제표준으로, 조직이 AI 활용과 관련된 위험과 기회를 균형 있게 관리하도록 돕는다.

인증원은 이번 지정으로 국내 산업계에서 빠르게 확산 중인 AI 도입 수요에 맞춰, 조직의 법적·윤리적 리스크를 줄이고 AI 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원할 계획이다.

강장진 인증원 원장은 "ISO/IEC 42001 인증은 단순한 경영시스템 표준을 넘어, AI 시대 조직의 경영 신뢰성을 담보하는 필수 체계"라며 "한국생산성본부인증원이 국내 기업의 책임 있는 AI를 통해 글로벌 무대에서 인정받을 수 있도록 앞장서겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>