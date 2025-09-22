설젤컴퍼니, 프리팁스 최종 선정… ‘클린라벨 젤라또 믹스’ 개발 착수

프리미엄 젤라또 브랜드 '설악젤라또'를 운영하는 설젤컴퍼니(대표 김승현)가 중소벤처기업부의 민간투자주도형 기술창업지원 프로그램인 프리팁스(Pre-TIPS)에 최종 선정됐다.

이번 선정은 지난 8월 강원창조경제혁신센터(이하 강원혁신센터)로부터 프리시드(pre-SEED) 투자를 유치한 데 이은 쾌거다. 이를 통해 설젤컴퍼니는 강원도 속초의 로컬 브랜드를 넘어, 기술력을 갖춘 푸드테크 기업으로 성장할 잠재력을 공식적으로 인정받게 됐다.

설젤컴퍼니는 이번 프리팁스 프로그램을 통해 '화학첨가물을 최소화한 국산 클린라벨(Clean-label) 젤라또 믹스 개발'에 본격적으로 나선다. 단백질을 활용해 유화제, 안정제 등 화학첨가물을 대체하는 기술을 적용, 건강한 국산 젤라또 믹스를 개발하는 것이 핵심이다. 이는 현재 이탈리아산 수입 믹스가 주도하는 국내 젤라또 시장을 국산 기술로 혁신하겠다는 목표를 담고 있다. 이를 통해 소비자들은 보다 건강하고 풍부한 맛을 지닌 젤라또와 아이스크림을 맛볼 수 있고, 국내 젤라떼리아들은 더 신선하고 품질 좋은 젤라또 믹스를 활용해 레시피를 개발할 수 있다.

이번 성과는 속초의 유명 젤라또 매장에서 출발해 컬리(Kurly), SSG닷컴 등 대형 온라인 플랫폼에 입점하며 전국구 브랜드로 성장해 온 설젤컴퍼니가, 이제는 제조 기술력을 핵심 경쟁력으로 삼는 기업으로 도약하고 있음을 보여준다.

투자와 프리팁스 추천을 진행한 강원혁신센터 김종인 심사역은 "설젤컴퍼니는 로컬 식재료를 활용한 독창적인 메뉴 개발 능력과 기술 기반의 기능성 디저트 R&D 역량을 동시에 갖춘 팀"이라며 "강원도를 대표하는 기술 기반 식품 기업으로 성장하도록 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

설젤컴퍼니 김승현 대표는 "강원 창조경제 혁신센터의 믿음과 지원 덕분에 프리팁스에 선정되는 영예를 안았다"며 "단순히 맛있는 젤라또를 넘어, 기술력을 바탕으로 소비자의 건강과 즐거움을 모두 만족시키는 기능성 디저트 시장을 선도하는 기업으로 성장하겠다"고 포부를 밝혔다.

한편, 설젤컴퍼니는 반려견의 대사 특성을 고려한 반려견 전용 젤라또 '댕라또' 출시를 앞두는 등 제품 라인업 다각화에도 박차를 가하고 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>