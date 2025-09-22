HDC랩스, 2026년 협력업체 정기 모집 실시

건설·전기·스마트홈 등 135개 공종 대상… 협력 업체와의 상생과 소통 강화

공간 AIoT 플랫폼 기업, HDC랩스(대표 김성은)는 우수 협력사를 발굴하고 상호 협력 체계를 강화하기 위해 2026년도 협력업체 정기 모집을 시작한다고 19일 밝혔다. 이번 정기 모집은 HDC랩스의 지속적인 성장을 모색하고, 협력사와의 상생을 통한 경쟁력 강화를 위해 진행됐다.

모집 기간은 9월 19일부터 10월 10일까지이며, 모집 대상은 건설·전기·SOC를 비롯해 스마트홈·인테리어 등 다양한 분야로 구성된다. HDC랩스는 전통적 건설 분야를 넘어 스마트홈, 인테리어 등 기술 융합이 요구되는 영역으로 모집 범위를 확대해 차별화된 전문성과 경쟁력을 지닌 협력사 확보에 나선다.

지원을 희망하는 업체는 반드시 이크레더블·나이스디앤비·나이스평가정보 중 한 곳에서 발급받은 신용평가서를 제출해야 한다. 또한 면허가 요구되는 공종의 경우, 건설 실적 및 안전평가서를 추가로 제출해야 한다. 제출 서류는 철저한 심사를 거쳐 협력업체의 적격 여부를 판단하며, 최종 결과는 오는 12월 중 개별 통보할 계획이다.

HDC랩스 김성은 대표이사는 협력업체와의 협업을 강조하며 "HDC랩스는 협력업체들이 안정적인 환경에서 성장할 수 있도록 다양한 지원 방안을 마련해 상생의 가치를 실현하겠다"고 말했다. 또한 "HDC랩스는 협력사와 함께 품질과 안전을 최우선으로 하는 경영 철학을 실천하고 있으며, 궁극적으로 고객에게 더 큰 가치를 제공할 것"이라고 덧붙였다.

이번 모집을 통해 HDC랩스는 우수 협력사들과 파트너십을 강화하고, 향후 다양한 프로젝트에서 지속 가능한 성장을 이끌어 나갈 예정이다. 모집에 대한 세부 내용은 HDC랩스 공식 홈페이지와 협력업체 모집 공고에서 확인할 수 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



