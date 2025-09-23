우상향 흐름에 올라탄 증시...증권株 ‘방긋’

국내 증시가 우상향 흐름을 이어가면서 증권업종 전반에 수혜가 확대될 것이라는 전망이 나오고 있다. 정부의 시장친화적 정책 기조가 강화되고 외국인 투자자들의 순매수세가 확대되면서 거래대금 증가세도 뚜렷해지고 있다. 이는 증권사들의 펀더멘털 개선과 업황 확장에 긍정적인 환경을 마련해 주고 있다는 평가다.

특히 대형사를 중심으로 자본 조달 확대와 신규 사업 진출이 활발해지면서 업계 내 격차가 더욱 벌어질 것으로 예상된다. 증권업종 전반적으로 브로커리지 경쟁력과 건전한 펀더멘털을 갖춘 기업에 대한 투자 매력이 높아지고 있으며, 당분간 레버리지 기반 사업의 이점까지 더해져 증권주 강세 흐름이 이어질 가능성이 크다는 분석이다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 올뉴스탁론, 연 4%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

