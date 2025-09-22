본문 바로가기
대동, 농기계 정비 전문가 대상 '대동 서비스 전문점' 모집

김철현기자

입력2025.09.22 10:43

지역 밀착형 정비 네트워크 확대

대동은 고객에게 보다 신속하고 전문적인 정비 서비스를 제공하기 위해 '대동 서비스 전문점(DCC)'을 모집한다고 22일 밝혔다.

대동, 농기계 정비 전문가 대상 '대동 서비스 전문점' 모집
이번 DCC 모집은 지역 밀착형 서비스 강화와 고객 농기계 가동률 극대화를 위한 전략적 프로젝트로 추진된다. 이를 위해 기술력과 운영 역량을 갖춘 민간 정비 전문가들과의 협력으로 서비스 커버리지를 넓히고, 빠르고 안정적인 A/S 대응 체계를 구축할 방침이다. DCC 모집 대상은 농기계 및 건설기계 정비 유경험자 또는 정비 창업 희망자이며, 모집지역은 경기(북부), 충북(청주), 전북(김제, 전주) 인근이다.


대동은 현재 전국 150여 개 농기계 판매 대리점을 통해 고객 서비스를 제공하고 있다. 이번에 모집하는 DCC 역시 판매 대리점과 마찬가지로 정기적인 기술 교육과 전문 정비 노하우를 제공한다. 초기 정착을 위한 기술 지원과 진단 장비 등 운영 인프라도 함께 지원할 예정이다.

이용대 대동 부품서비스사업본부장은 "이번 DCC 모집은 대동과 함께 고객 가치 중심의 서비스를 실현하고 전국 단위의 균형 잡힌 정비 인프라를 구축해 나아가는 상생형 파트너십 모델"이라고 했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
