피처링, '광고 콘텐츠 AI 분석' 대규모 업데이트

최호경기자

입력2025.09.22 10:39

광고 비중·댓글 반응 등 AI 분석

피처링은 콘텐츠 인공지능(AI) 분석 기능을 강화하기 위해 대규모 업데이트를 실시했다고 22일 밝혔다.


피처링의 광고 콘텐츠 분석 서비스는 인플루언서가 최근 3개월간 게시한 광고 콘텐츠를 AI가 자동 수집·분석해 광고주에게 주요 지표를 제공한다. 인플루언서의 광고 영향력 파악과 캠페인 기획 단계에서 전략적 의사결정을 돕는 기능을 한다.

피처링이 광고 콘텐츠 AI 분석 기능을 강화하기 위해 대규모 업데이트를 실시했다. 피처링

피처링이 광고 콘텐츠 AI 분석 기능을 강화하기 위해 대규모 업데이트를 실시했다. 피처링

이번 업데이트로 기업 및 브랜드는 기존의 팔로워·좋아요·댓글 수 등 단편적인 지표뿐만 아니라 ▲전체 게시물 중 광고 비중 ▲광고 업로드 주기 ▲광고 제품에 대한 긍·부정 댓글 반응 ▲일반 및 광고 게시물 성과 비교 등을 종합적으로 검토해 인플루언서와의 협업 적합도를 객관적으로 평가할 수 있다.

인플루언서의 과거 광고 협업 브랜드 목록과 특정 브랜드별 함께 활동한 것으로 추정되는 유사 인플루언서도 확인할 수 있다. 이를 통해 마케팅 담당자는 경쟁사 및 유관 제품군의 광고 집행 사례와 협업 인플루언서 후보군을 한눈에 파악해 체계적인 광고 성과 예측을 위한 핵심 참고 자료로 활용할 수 있다.


피처링은 향후 데이터 전처리 효율화와 협업 추정 브랜드 추출, 유사 브랜드 탐색 등 분석 데이터 정교화 기술 개발에 집중할 계획이다.


장지훈 피처링 대표는 "앞으로도 피처링만의 차별화된 소셜데이터 인사이트로 고객사의 실질적인 성장을 적극적으로 지원하겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

