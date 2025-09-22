본문 바로가기
유유제약, 국군의날 어린이 그림대회 비타민 기부

최태원기자

입력2025.09.22 09:44

유판씨팝정 500여개 전달

유유제약 이 건군 77주년 국군의날을 기념해 국립서울현충원에서 진행되는 어린이 그림대회에 비타민을 지원한다고 22일 밝혔다.


유유제약

유유제약

유유제약은 유판씨팝정 500여개를 이번 대회를 주최한 사단법인 국군예우사업회에 전달했다. 유유제약이 기부한 제품들은 행사 당일 참가자들에게 증정된다. 이번 대회 주제는 '호국영웅을 그리다, 6·25 전사자 유해발굴'로, 6·25전쟁 당시 대한민국을 지켜 낸 호국영웅과 그 뜻을 이어받은 우리 국군의 모습을 그리면 된다.

이번 대회는 오는 28일 오전 10시 서울 동작구 국립서울현충원 현충선양광장에서 개최되며, 8세부터 13세까지 어린이를 대상으로 저학년부과 고학년부 2개 부문이 진행된다. 대상 수상자에게는 국방부 장관상과 장학금이 수여된다. 신청 방법은 국군예우사업회 홈페이지에 접속해 참가신청서를 작성하면 된다.


유유제약은 국방부 유해발굴감식단과 6·25 전사자 유해발굴사업 확산을 위한 '유유 캠페인'을 협업하고 있다. '유유 캠페인'은 "당신도(YOU), 당신의 지인도 유(遺)가족일 수 있다"라는 의미를 담고 있다. 6·25전쟁 당시 전사했으나 수습되지 못한 12만여위의 유해를 찾아 유가족과 DNA 검사를 통해 일치하는 호국영웅(전사자)을 국립 현충원에 모시는 보훈사업을 활성화하고자 기획했다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

