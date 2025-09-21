국내 10대 건설사 사고사망자 5년간 113명 달해

올해만 16명…중처법 불구 '산재' 여전

정준호 "안전 투자는 기업 경쟁력 자산"

정준호 더불어민주당 의원.

국내 산업현장이 지난 2022년 중대재해처벌법 시행 이후에도 여전히 안전을 담보하지 못하고 있는 것으로 나타났다.

21일 더불어민주당 정준호 의원(광주 북구갑)이 국토교통부로부터 제출받은 국정감사 자료를 분석한 결과, 지난 5년간(2020~2024년) 국내 10대 건설사에서 발생한 사고사망자는 무려 113명에 달했으며, 올해 들어서만 벌써 16명의 소중한 생명이 건설 현장에서 희생됐다.

사망사고 상위 기업은 대우건설(20명), 현대건설(19명), HD현대산업개발(18명), 현대엔지니어링(14명), 포스코이앤씨(13명) 순으로 나타났다. 이 통계는 10대 건설사 모두가 최근 5년 이내 3명 이상의 사망사고를 겪었다는 점에서 더욱 심각하게 받아들여지고 있다. 강력한 법적 처벌에도 불구하고 현장의 변화는 미미했던 것이다.

당장 올해에만 6명의 사망자를 낸 현대엔지니어링의 경우 2025년 상반기 영업이익 2,143억원을 기준으로 최대 107억원에 달하는 과징금을 납부해야 할 처지에 놓였다. 지난해 5명, 올해 4명의 사망사고를 일으킨 포스코이앤씨는 상반기 영업이익이 적자를 기록했음에도 불구하고, 연말까지 흑자 전환이 어렵다면 최소 30억원의 과징금 하한액을 부과받게 된다. 이는 안전 비용을 줄여 이윤을 극대화하려던 기업들에게 치명적인 부담으로 작용할 전망이다.

대한민국 산업현장 위험성은 국제적으로도 심각한 수준이다. 2024년 기준 한국의 산재 사망자 비율(사고사망만인율)은 1만명당 0.39명으로, 일본(0.12명), 독일(0.11명), 영국(0.03명) 등 주요 OECD 국가와 비교하면 현저히 높다. 'OECD 회원국 중 가장 위험한 일터'라는 오명을 벗어나기 위해 정부는 오는 2030년까지 산업재해 사망만인율을 OECD 평균인 0.29명 수준으로 낮추는 것을 목표로 삼고 있다.

정 의원은 "산업 안전은 더 이상 단순한 비용이 아닌, 국가와 기업의 장기적 성장과 경쟁력을 좌우하는 핵심 동력이다"며 "이번 과징금제도가 단순한 처벌을 넘어 기업의 자발적 안전 투자와 근본적 문화 개선으로 이어지는 계기가 돼야 한다"고 촉구했다.

한편 정부는 최근 산업재해 발생 기업에 영업이익의 최대 5% 과징금을 부과하는 '노동안전 종합대책'을 발표했다. 연간 3인 이상 사망자 발생 기업의 산업재해 책임을 강화하기 위한 조치다.





호남취재본부 강성수 기자



