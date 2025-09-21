본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

[이번주 IPO]9월 넷째 주 수요예측·청약 일정

장효원기자

입력2025.09.21 08:00

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[이번주 IPO]9월 넷째 주 수요예측·청약 일정
AD
원본보기 아이콘

이달(9월) 넷째 주에는 이노테크가 기관투자자 수요예측을 진행한다.


<수요예측>

◆이노테크= 2013년 설립된 이노테크는 신뢰성 환경시험 장비와 특수 시험장비 개발·제조에 특화된 '복합 신뢰성 환경시험 장비' 전문 기업이다. 복합 신뢰성 환경시험 장비는 전자제품과 부품이 온도·습도·진동·진공 등 가혹한 조건에서 성능 저하나 결함이 발생하는지를 검증하는 핵심 설비다. 해당 장비는 디스플레이, 반도체, 이차전지, 자동차 등 주요 산업에서 안정적 양산과 고품질 제품 출시에 필수적인 역할을 수행한다.


총 176만주를 공모할 예정이다. 공모가 밴드는 1만2900~1만4700원이며, 이에 따른 총 공모금액은 227억~259억원 규모다. 수요예측은 오는 25일부터 10월1일까지이며, 일반 청약은 10월13~14일 양일간 진행 예정이다. 상장 주관은 KB증권이 맡았다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"호텔은 1300만원, 아파트 베란다는 55만원"…중고 거래까지 번진 불꽃축제 '명당 쟁탈전' "호텔은 1300만원, 아파트 베란다는 55만원"…중고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

호텔은 1300만원·아파트 베란다는 55만원…중고 거래까지 번진 불꽃축제 '명당 쟁탈전'

"'귀멸의 칼날' 보면 매국노?"…450만 관객 돌파 속 우익 논란 '솔솔'

"나 내일쯤 아플 듯?"…품앗이 진단서로 무단 결근한 공보의 대거 적발

美 유명가수 차에 방치된 10대 소녀 시신…연인 정황 나왔다

한국男 97% "日여성과 연애 의향있어"…女는 "글쎄요"

부산국제영화제 찾은 李대통령 부부, 영화 '극장의 시간들' 관람

채소·과일값 내리니 축산·수산물 들썩…추석 제수용품 평균 33만원

새로운 이슈 보기