김이강 광주 서구청장이 20일 양동건어물시장에서 열린 '양동건맥축제'에서 참석자들과 함께 건배를 하고 있다.
호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
[포토] 광주 서구 "더운 여름 양동건맥축제 오세요"
2025년 09월 20일(토)
