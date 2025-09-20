"'귀멸의 칼날' 보면 매국노?"…450만 관객 돌파 속 우익 논란 '솔솔'

문제의 대사·작화에 혐한 요소 의심

전문가 "혐한 경계는 필요"

일본 애니메이션 '귀멸의 칼날'이 국내에서 누적 관객 450만 명을 돌파하며 흥행을 이어가는 가운데, 다시 한번 '우익 성향'과 '혐한' 논란에 휩싸였다. 최근 온라인상에서 작품 속 특정 대사가 과거 일본의 조선인 학살을 연상시킨다는 주장이 제기되면서, 해당 논란이 확산하고 있다.

'귀멸의 칼날' 주인공의 욱일기 문양 귀걸이를 본뜬 열쇠고리. 서경덕 교수 페이스북 AD 원본보기 아이콘

20일 사회관계망서비스(SNS) 플랫폼 엑스(X·옛 트위터)에서는 '귀멸의 칼날' 원작 만화 18권에 등장하는 한 장면이 도마에 올랐다. 해당 장면은 "약한 놈은 정정당당하게 싸우지 않고 우물에 독을 탄다. 추악하다"는 대사와 함께, 한반도를 연상시키는 지형이 배경에 그려져 있어 1923년 관동대지진 당시 조선인 학살을 떠올리게 한다는 주장이다. 관련 게시물은 1만7000건 이상 공유되며 큰 반향을 일으켰다.

이 작품은 과거에도 주인공 탄지로의 귀걸이에 욱일기 문양이 연상된다는 이유로 논란이 된 바 있다. 더불어 시대적 배경이 일제가 군국주의를 강화하던 다이쇼 시대(1912~1926)라는 점에서 우익적 메시지를 담고 있다는 비판이 제기됐다.

논란은 콘텐츠 외에도 상품으로 확산되고 있다. 서경덕 성신여대 교수는 최근 한 국내 온라인 쇼핑몰에서 욱일기 문양이 포함된 '귀멸의 칼날' 키링 상품이 판매 중인 사실을 공개하며 문제를 제기했다. 그는 "국내 대형 쇼핑몰이 아무런 검증 없이 이러한 상품을 판매하는 것은 일본 극우 상징의 무분별한 유통을 조장하는 것"이라고 비판했다.

비슷한 논란은 일본 콘텐츠 전반에 걸쳐 반복되고 있다. 과거 '진격의 거인' 작가는 일제 식민 지배를 옹호하는 듯한 발언으로 논란이 되었으며, '슬램덩크' 역시 욱일기 유사 문양이 배경에 등장해 비판받았다.

그럼에도 일본 콘텐츠에 대한 국내 수용 태도는 과거보다 유연해진 양상을 보인다. 전문가들은 한국 사회의 경제적 성장과 문화적 자존감이 높아지면서 일본 콘텐츠에 대한 반응도 성숙해졌다고 분석한다. 이제는 일본 젊은 세대가 한국 문화를 선망하는 상황이라 혐한 표현에 대한 문제의식은 여전히 존재하지만, 과거처럼 극단적인 거부 반응으로 이어지지는 않는다는 것이다.

다만, 반복되는 우익 성향 논란에 대해 사회적 경각심은 계속 필요하다는 지적도 나온다. 독일은 나치 문양 사용에 대해 법적 제재가 매우 강력하지만, 일본은 욱일기 같은 제국주의 상징에 대해 별다른 규제가 없는 실정임을 지적하면서 이 문제를 국제적으로 지속적으로 이슈화하려는 노력이 필요하다는 의견이다.

'귀멸의 칼날: 무한성편'은 지난 8월22일 국내에서 개봉해 최단기간 100만 관객을 돌파했으며, 현재는 450만명을 넘어서며 일본 애니메이션 역대 흥행 3위에 올랐다. 작품을 둘러싼 정치적 논란에도 불구하고 팬층의 충성도는 여전히 견고한 모습이다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



